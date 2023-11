Experte: Religion auf Balkan für politische Zwecke missbraucht

Ein Experte für Sicherheit am Balkan warnt vor einer weiteren Instrumentalisierung von Religion für politische Zwecke. Betroffen seien neben Vertretern der Muslime vor allem die serbisch-orthodoxe Kirche, sagte der Politologe Skender Perteshi der Katholischen Nachrichten-Agentur KNA in Prishtina. So werde die orthodoxe Kirchenführung von der serbischen Regierung zweckentfremdet, um Spannungen im gemischt-ethnischen Nachbarland Kosovo zu schüren.

"Bekanntlich können Politiker jeden Zweig der Gesellschaft heranziehen, um ihre Strategie zu legitimieren und voranzutreiben", so Perteshi. Auch im Kosovo, das 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien ausrief, sei das der Fall. Die Belgrader Regierung betrachtet das Nachbarland bis heute als serbisches Territorium; ein Kurs, den auch die serbisch-orthodoxe Führung fahre. "Derzeit kontrolliert die Regierung von Präsident Aleksandar Vučić praktisch alles: die Medien, Nichtregierungsorganisationen, Universitäten, Unternehmen und selbst das religiöse Leben in Serbien", so Perteshi.

