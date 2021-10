EU-Westbalkan-Gipfel: Studie zeigt kaum Wandel durch Handel

Breite Kluft

Laut der Studie zeigten die in den 2000er-Jahren abgeschlossenen bilateralen Handelsabkommen einen leicht positiven Effekt, die Exporte in die Region stiegen um rund 14 Prozent. Die spätere Teilnahme am Central European Free Trade Agreement (CEFTA) habe die Exporte um 38 Prozent erhöht. Dennoch habe sich dies auf die wirtschaftliche Entwicklung nicht sonderlich ausgewirkt. "Das BIP der Region ist nach wie vor sehr niedrig - insgesamt etwa so hoch wie jenes der Slowakei. Die potenziellen Gewinne aus einem verstärkten regionalen Handel haben sich also kaum materialisiert", sagte Grieveson.

"Die Kluft zu den neuen EU-Mitgliedern in Osteuropa hat sich vergrößert, was besorgniserregend ist, schließlich sollten arme Länder schneller wachsen als reiche", analysierte Grieveson. So liegt das BIP pro Kopf am Westbalkan bei lediglich 20 bis 40 Prozent des deutschen Niveaus und damit weit unter jenem der meisten osteuropäischen EU-Mitglieder. Daran hätten auch die Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen mit der EU wenig geändert. In rund 20 Jahren haben sich laut Studie die Exporte der Westbalkanstaaten in die EU um nicht einmal ein Viertel erhöht. Die Direktinvestitionen aus der EU seien im selben Zeitraum um etwa 46 Prozent gestiegen - "ein sehr bescheidener Wert, vergleicht man das mit dem sprunghaften Anstieg der Direktinvestitionen aus der EU in Polen, Tschechien, der Slowakei oder Ungarn vor ihrem EU-Beitritt. Von einem Aufholprozess kann bisher also kaum die Rede sein", konstatierte Grieveson.

Zwar konnten die Westbalkanstaaten erfolgreich an die transeuropäischen Verkehrs- und Energienetze angeschlossen werden. Trotzdem existierten nach wie vor große Lücken, nicht zuletzt bei schnellem Internet. Mit China sei außerdem ein Akteur auf den Plan getreten, der den Europäern zunehmend Kopfschmerzen bereite. Immerhin würden sich Chinas angekündigte Infrastrukturinvestitionen in der Region auf rund sieben Milliarden Euro belaufen.