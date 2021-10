Erdogan sägt erneut Notenbanker ab: Lira fällt auf Rekordtief

Kücük und Yavas hatten den selbsternannten "Zinsfeind" Erdogan zuletzt verärgert, weil sie sich gegen die im vergangenen Monat beschlossene Zinssenkung gestemmt hatten. Taha Cakmak wurde als stellvertretender Notenbankchef bestellt, Yusuf Tuna als neues Mitglied im geldpolitischen Ausschuss - beide gelten bei Zentralbankern und Ökonomen als unbeschriebene Blätter.

Die Finanzmärkte zeigten sich wenig angetan, zumal Erdogan binnen zweieinhalb Jahren bereits drei Notenbankchefs den Laufpass gegeben hatte. Der Kurs der Landeswährung Lira sank zeitweise auf ein Rekordtief von 9,1900 zum Dollar. Sie hat allein heuer rund 19 Prozent an Wert verloren, in den vergangenen drei Jahren mehr als die Hälfte. Schuld daran hat Beobachtern zufolge auch die ständige Einmischung Erdogans in Zentralbank-Angelegenheiten, die das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Währungshüter und in die Lira untergrabe. "Die Lira hat in den vergangenen Jahren ihren institutionellen Rückhalt verloren", sagte Ökonom Arda Tunca, vom Finanzdienstleister Eko Faktoring. Die erneute Personalrochade deute "stark darauf hin, dass die Zentralbank nicht mehr in der Lage ist, die Geldpolitik der Türkei zu steuern".