Einkaufstour: Bulgarische Touristen stürmen Türkei

Besonders vor Neujahr ist Edirne bei Bulgaren als Einkaufs- und Urlaubsziel beliebt. Gökhan Balta, Vertreter der Stadt Edirne im türkischen Hotelierverband, erklärt in der Tageszeitung Sözcu, dass es einen starken Zustrom bulgarischer Touristen gebe und es bis zum Jahreswechsel keine leeren Hotelzimmer gebe. "Wir haben insgesamt 2.500 Betten in Hotels in Edirne. Alle wurden von bulgarischen Touristen gebucht", betont er.

"Werden bis Silvester bleiben"

Grund für die derzeit große Beliebtheit von Edirne, die Stadt liegt nur um die 150 Kilometer von der Grenze zu Bulgarien entfernt, ist der aktuell niedrige Währungskurs. Für einen Lew (bulgarische Währung) bekommt man derzeit 8,28 türkische Lira. Im Vergleich: Ein Euro sind umgerechnet 1,96 Lew.