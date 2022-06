"Ein schlechter Tag für den Westbalkan": Der große Kater nach dem Gipfel

"Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. So lautet in Kürze die Bilanz des am Donnerstag in Brüssel abgehaltenen Westbalkan-Gipfels", schrieb die Deutsche Welle (DW) wenige Stunden nach dem Treffen der Regierungschefs, der für die Region historisch hätte werden können. Es kam aber ganz anders. "Ein schlechter Tag für den Westbalkan", titelte das Medium am Tag danach. Ein Tag, der in der gesamten Region im Zeichen des großen Gipfel-Katers steht.

Die sechs Nein in den Anfangszeilen des DW-Artikels beziehen sich auf die nicht erfüllten Erwartungen, die für die Region zukunftsweisend sind. Denn vorerst wird es zu ...