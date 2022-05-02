Ед Ширан випустив трек з українським гуртом Антитіла

Ед Ширан познайомився з Антитіла в березні 2022 року під час підготовки до благодійного концерту на підтримку України в Бірмінгемі. Під час концерту було зібрано $14.5 млн на підтримку України. Антитіла запропонували зробити телеконференцію з Києвом, а відео з їх зверненням до Еда Ширана стало популярним у Великій Британії.Співак висловив свою підтримку і інтерес до групи.

Частина пісні, яку співають Антитіла, говорить про перший день війни, кохання і обіцянку повернутися з поля бою.

З першого дня пісня стала вірусною в мережі і особливо в TikTok, оскільки для українців було несподіванкою почути рідний гурт з іноземною зіркою.