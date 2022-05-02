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Ed Sheeran muss nach zwei Jahren mal neue Saiten aufziehen.

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© APA/EXPA/JOHANN GRODER

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05/02/2022

Ед Ширан випустив трек з українським гуртом Антитіла

Пісня під назвою "2Step / Сирени обірвали наш сон" стала вірусною менше, ніж за тиждень.

von Karina Danilova

Британський співак зробив коллаборацію з українським гуртом Антитіла, який вирішив приєднатися до територіальної оборони з початку війни.

2 травня на YouTube-каналі Еда Ширана відбулася прем'єра нової версії пісні 2Step / Сирени обірвали наш сон, яка вийшла тиждень тому.

 

Відео на цю пісню було відзняте Едом Шираном у листопаді 2021 року в Києві.

Більш детальну інформацію про іноземні кліпи, зняті в Україні, Ви можете знайти тут:
 

Ед Ширан познайомився з Антитіла в березні 2022 року під час підготовки до благодійного концерту на підтримку України в Бірмінгемі. Під час концерту було зібрано $14.5 млн на підтримку України. Антитіла запропонували зробити телеконференцію з Києвом, а відео з їх зверненням до Еда Ширана стало популярним у Великій Британії.Співак висловив свою підтримку і інтерес до групи.

Частина пісні, яку співають Антитіла, говорить про перший день війни, кохання і обіцянку повернутися з поля бою.

З першого дня пісня стала вірусною в мережі і особливо в TikTok, оскільки для українців було несподіванкою почути рідний гурт з іноземною зіркою.

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( kurier.at ) | Stand: 05/02/2022, 14:24

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