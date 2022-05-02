Ед Ширан випустив трек з українським гуртом Антитіла
Пісня під назвою "2Step / Сирени обірвали наш сон" стала вірусною менше, ніж за тиждень.
Британський співак зробив коллаборацію з українським гуртом Антитіла, який вирішив приєднатися до територіальної оборони з початку війни.
2 травня на YouTube-каналі Еда Ширана відбулася прем'єра нової версії пісні 2Step / Сирени обірвали наш сон, яка вийшла тиждень тому.
Відео на цю пісню було відзняте Едом Шираном у листопаді 2021 року в Києві.
Більш детальну інформацію про іноземні кліпи, зняті в Україні, Ви можете знайти тут:
Ед Ширан познайомився з Антитіла в березні 2022 року під час підготовки до благодійного концерту на підтримку України в Бірмінгемі. Під час концерту було зібрано $14.5 млн на підтримку України. Антитіла запропонували зробити телеконференцію з Києвом, а відео з їх зверненням до Еда Ширана стало популярним у Великій Британії.Співак висловив свою підтримку і інтерес до групи.
Частина пісні, яку співають Антитіла, говорить про перший день війни, кохання і обіцянку повернутися з поля бою.
З першого дня пісня стала вірусною в мережі і особливо в TikTok, оскільки для українців було несподіванкою почути рідний гурт з іноземною зіркою.
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