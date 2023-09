Drohne mit Sprengstoff landete mitten im bulgarischen Küstenort

Das bulgarische Verteidigungsministerium hat am Montag Berichte bestätigt, dass am Abend zuvor eine Drohne in einem kleinen Ort am Schwarzen Meer gelandet war. Zuvor hatte das Onlineportal Nova.bg geschrieben, dass eine über drei Meter lange Drohne von den Bewohnern des Urlaubsortes Tyulenovo entdeckt worden sei. Das unbemannte Luftfahrzeug hätte laut Augenzeugenberichten zwischen den Felsen am Ortsrand gesteckt, unweit von mehreren angedockten Booten. Die Drohne sei Medienberichten zufolge mit Sprengstoff beladen gewesen.

"Gestern Abend gegen 21.30 Uhr ging eine Meldung unter der Notrufnummer ein, kurz nach 22 Uhr wurde das Gebiet von der Polizei mit einem Zutrittsverbot für Personen und der Nutzung der Terrassen von Gastronomiebetrieben abgesperrt", bestätigte wenig später Marian Zečev, der Bürgermeister von Šaba, einer Gemeinde, zu der auch Tyulenovo gehört. Der kleine Ort befindet sich 70 Kilometer weit von der rumänischen Grenze entfernt und liegt gegenüber von der Insel Krim.

