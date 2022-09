"Die große Familienzusammenkunft“: Anti-LGBTQ-Demo in Istanbul

Tausende trafen sich am Sonntag in dem als sehr konservativ geltenden Istanbuler Stadtteil Fatih, um an der Kundgebung "Die große Familienzusammenkunft" zu teilzunehmen. Hinter dem idyllisch klingenden Namen formierte sich eine Demonstration gegen LGBTQ. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer forderten ein Verbot von Gruppen, die sich für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bi- und Intersexuellen sowie transgender Personen (LGBTQ) einsetzen.

Auf Bannern waren Parolen wie "Mutter + Vater + Kind = Familie" oder "LGBT, nimm deine dreckigen Hände von unseren Kindern" zu lesen.