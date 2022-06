Dutzende Festnahmen bei Pride-Parade in Istanbul

Die t├╝rkische Polizei hat am Sonntag wieder einmal dutzende Teilnehmer einer Pride-Parade in Istanbul festgenommen. Unter den Festgenommenen, die mit Handschellen abgef├╝hrt wurden, war auch der erfahrene und mit mehreren Preisen ausgezeichnete AFP-Fotograf B├╝lent Kilic, wie ein Team der Nachrichtenagentur am Sonntag berichtete. Die Pride-Parade war vom Gouverneur von Istanbul verboten worden.

Hunderte Demonstranten mit Regenbogenfahnen widersetzten sich jedoch der Polizei und versammelten sich in den Stra├čen nahe dem Taksim-Platz, der f├╝r die ├ľffentlichkeit gesperrt war. Die Polizei hatte laut dem AFP-Team bereits vor Beginn der Parade in mehreren Bars im Stadtteil Cihangir "wahllos" Menschen festgenommen, darunter auch Journalisten.

Nach einer aufsehenerregenden Pride-Parade in Istanbul im Jahr 2014 mit mehr als 100.000 Teilnehmern hatten die t├╝rkischen Beh├Ârden die Veranstaltung in den vergangenen Jahren immer wieder verboten, offiziell aus Sicherheitsgr├╝nden.