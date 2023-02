Die Corona-Maßnahmen in Österreich enden am 30. Juni

In Österreich enden bis 30. Juni alle Maßnahmen gegen Corona. Das hat die Regierung am Mittwoch angekündigt. Sie sollen bis Sommer Stück für Stück auslaufen. Ab dem 30. Juni soll dann alles wieder ganz normal sein.

Corona wird dann auch Krankheit mehr sein, die man melden muss. Man muss dann also auch niemanden mehr sagen, wenn man Corona hat. Am 30. April soll bereits die Maskenpflicht in Spitälern und Pflegeheimen enden. Impfungen, Tests und die Abgabe von Corona-Medikamenten bleiben gratis.