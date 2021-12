Diakonie: Kinder sterben an Europas Außengrenzen

Pushbacks

"Wir erleben derzeit an mehreren Stellen an den EU-Außengrenzen eine nie dagewesene Anzahl an Pushbacks, von illegalen, meist sehr gewaltsamen Zurückweisungen, ohne dass die Geflüchteten Asylanträge stellen könnten", so Moser. In Griechenland würden Menschen, die bereits in Sicherheit waren, auf dem Meer ausgesetzt. In Kroatien würden sie gedemütigt, beraubt, oftmals schwer misshandelt und zurück über die bosnische Grenze getrieben. Und in Ungarn würden Geflüchtete rechtswidrig nach Serbien zurückgeschickt, ohne Möglichkeit einen Asylantrag zu stellen.

Österreich sollte in dieser Situation nach Ansicht der Diakonie für eine begrenze Zahl besonders vulnerabler Menschen, die an den Außengrenzen gestrandet sind, einen humanitären Korridor eröffnen: Sie würden mit humanitären Visa einreisen, und in Österreich könnte in Ruhe ihr Asylantrag geprüft werden. Zudem sollte Österreich Haltung zeigen gegenüber Ländern, die mit illegalen Pushbacks die europäischen Grundrechte missachten, fordert die Diakonie. Österreich sollte ein Vertragsverletzungsverfahren bei der Europäischen Kommission gegen diese Länder beantragen, damit das Unionsrecht gewahrt bleibt.