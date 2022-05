Die Suche nach dem seit Sonntag in Kroatien verschwundenen Kleinflugzeug ist beendet. Wie die kroatische Zeitung Jutarnji list am Montag vermeldete, habe eine Suchtruppe in der Nähe des Kleinortes Broćanac Teile der Maschine vom Typ Cessna 182 gefunden. Alle vier Menschen, die sich an Bord befanden, sind beim Absturz ums Leben gekommen, bestätigte der Direktor des kroatischen Zivilschutzes Damir Trut.

Am Sonntagmittag war die Maschine kurz nach dem Start aus der Adria-Stadt Split Richtung Deutschland vom Radar verschwunden. Es wurde befürchtet, dass das Flugzeug mit seinem Schweizer Piloten und den drei Passagieren - zwei Deutsche sowie eine Person mit kroatischer Staatsbürgerschaft - über Nordkroatien abgestürzt sein könnte. 400 Retter machten sich auf die Suche, die durch das schlechte Wetter erschwert wurde.

Hubschrauber konnten deswegen nicht eingesetzt werden, stattdessen wurden Drohnen benutzt. Eben so ein Team entdeckte unweit der Grenze zu Bosnien-Herzegowina Teile des Kleinflugzeugs. Die Absturzstelle wird derzeit untersucht, heißt es seitens der Behörden.