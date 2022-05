Kroatien: Motorradlenker aus Österreich tödlich verunglückt

Es sollte eigentlich ein schönes Wochenende in Kroatien werden, doch der Urlaub endete für einen 70-jährigen Österreicher tödlich. Wie die lokale Polizei mitgeteilt hat, starb am Freitagvormittag ein Motorradfahrer aus Österreich bei einem Verkehrsunfall auf der nicht klassifizierten Straße Lanišće - Ročko Polje in der Region Buzet in Istrien.

Nach noch unbestätigten Informationen der kroatischen Nachrichtenagentur Hina war der Österreicher zusammen mit einer Gruppe von mehreren Motorradlenkern, ebenfalls aus Österreich, in Kroatien unterwegs.

Gegen 10.20 Uhr stürzte der Pensionist mit seinem Motorrad aus derzeit unbekannten Gründen und starb noch am Unfallort. Der Unfall ereignete sich in einem sehr steilen und kurvenreichen Teil der Straße. Die Umstände des Unfalls werden noch ermittelt.