Das österreichische Bundesheer bekommt 225 neue Panzer

Es gab seit 20 Jahren kein so großes Paket für die Verteidigung in Österreich. Das gab Klaudia Tanner am Montag bekannt. Sie ist die Verteidigungs-Ministerin von Österreich. Die Panzer werden zu einem Teil in Wien hergestellt.

Bundeskanzler Karl Nehammer sagte, dass sich viele Menschen eine bessere Verteidigung in Österreich wünschen. Und zwar spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. An der Herstellung für die Panzer sind mehr als 200 Firmen aus Österreich beteiligt.