Mutter darf nicht zur Leiche von Putin-Kritiker Nawalny

Am Freitag ist der Putin-Kritiker Alexej Nawalny in einem russischen Straflager plötzlich verstorben. Er wurde nur 47 Jahre alt.

Julia Nawalnaja ist die Ehefrau von Alexej Nawalny. Sie nimmt an, dass ihr Mann vergiftet wurde. Die Behörden würden die Leiche so lange zurückhalten, bis die Spuren von Gift verschwunden ist, sagte Nawalnaja. Sie will weiter für ein freies Russland kämpfen.

In Städten wie Sankt Petersburg oder Moskau trauerten Menschen öffentlich um Nawalny. Die Polizei nahm Personen fest. Außerdem zerstörten sie neu errichtete Gedenkstätten für Nawalny.