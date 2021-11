Daha katı korona önemleri geliyor: Ne, nerede geçerlidir?

Viyana her zaman biraz daha katıydı. 2.5 G kuralı yemek ticaretinde (aşılanmış, korona geçirmiş veya PCR testi yapılmış) 1 Ekim'den beri yürürlüktedir. Testler altı yaşından itibaren zorunludur, 2.5 G kuralının geçerli olduğu durumlarda (48 saat geçerlidir, PCR testleri burada 72 saat geçerlidir) yalnızca altı ila on bir yaşındakilerin antijen testleri sunmasına izin verilmektedir. On iki yaşından büyük çocuklar ve ergenler genellikle yetişkinlere yönelik kurallara tabidir: Yalnızca PCR testleri (48 saat) test olarak kabul edilmektedir. 2.5 G kuralı, federal başkentteki eğlence ve hizmet işletmeleri için de geçerlidir.