Daha katı korona önemleri geliyor: Ne, nerede geçerlidir?

Ayrıca genel FFP2 maske zorunluluğu 1 Ekim'den itibaren ticaretin her dalında yürürlüktedir. Altı yaşın altındaki çocuklar hariçtir. Altı ila 14 yaşındakiler veya hamile kadınlar FFP2 maskesi yerine ağız ve burun koruması kullanabilir. 500'e kadar katılımcının olduğu sinema veya diğer etkinlikleri ziyaret ederken, 2.5 G kanıtına ek olarak, en az ağız ve burun koruması zorunludur. Yakın zamanda operatörlerin bunun yerine 2-G (aşılanmış, iyileşmiş) sunabilecekleri açıklandı, bu da ziyaretçilerin maske takmak zorunda kalmayacağı anlamına geliyor. 2-G 500 ziyaretçiden geçerlidir, maske zorunluluğu yoktur.

Salzburg: İki hafta önce, federal devlet, 3-G kuralına ek olarak, tüm müşteriler ve hizmet sağlayıcılar için tüm perakende satışlarda FFP2 maske gereksinimini uygulamaya koydu. MNS, 6-14 yaşındakiler için yeterlidir.