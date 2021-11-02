Daha katı korona önemleri geliyor: Ne, nerede geçerlidir?
Vorarlberg ve Burgenland hariç, tüm federal eyaletler artan önlemler alıyor.
Hastanelerin hem normal hem de yoğun bakım ünitelerinde vaka sayısı artıyor. Onun yani sıra son derece yüksek sayıda yeni enfeksiyon tespit ediliyor. Bunu göz önünde bulundurarak Avusturya'nın çoğu federal eyalet korona kuralarını katılaştırıyor: Vorarlberg ve Burgenland dışında, bütün eyaletler önemlerini sıkılaştırıyor. Buna ek olarak, iki federal eyalette, yani Aşağı ve Yukarı Avusturya'da çeşitli bölgelerden çıkış kısıtlamaları zaten var. Styria'da, bu tür çıkış kısıtlamaları yakında Weiz ve Liezen'de gelebilir. Ama hangi kurallar nerede geçerli?
Avusturya genelinde 3-G gastronomide geçerlidir. On iki yaşından itibaren testler zorunludur: antijen testleri 24 saat, PCR testleri 72 saat geçerlidir. 3-G sertifikası, eğlence ve hizmet şirketlerinin yanı sıra sanat ve kültür kurumlarını (örneğin hayvanat bahçesi, havuzlar, sinema, konserler) ziyaret etmek için de gereklidir. Süpermarketlerde, pastanelerde veya eczanelerde tüm müşteriler için FFP2 zorunludur (hamile kadınlar veya 6 ila 14 yaş arasındakiler için: ağız ve burun koruması geçerlidir). 3-G sertifikası ibraz edemeyen herkesin her perakende sektöründe FFP2 taşıması zorunludur.
Viyana her zaman biraz daha katıydı. 2.5 G kuralı yemek ticaretinde (aşılanmış, korona geçirmiş veya PCR testi yapılmış) 1 Ekim'den beri yürürlüktedir. Testler altı yaşından itibaren zorunludur, 2.5 G kuralının geçerli olduğu durumlarda (48 saat geçerlidir, PCR testleri burada 72 saat geçerlidir) yalnızca altı ila on bir yaşındakilerin antijen testleri sunmasına izin verilmektedir. On iki yaşından büyük çocuklar ve ergenler genellikle yetişkinlere yönelik kurallara tabidir: Yalnızca PCR testleri (48 saat) test olarak kabul edilmektedir. 2.5 G kuralı, federal başkentteki eğlence ve hizmet işletmeleri için de geçerlidir.
Ayrıca genel FFP2 maske zorunluluğu 1 Ekim'den itibaren ticaretin her dalında yürürlüktedir. Altı yaşın altındaki çocuklar hariçtir. Altı ila 14 yaşındakiler veya hamile kadınlar FFP2 maskesi yerine ağız ve burun koruması kullanabilir. 500'e kadar katılımcının olduğu sinema veya diğer etkinlikleri ziyaret ederken, 2.5 G kanıtına ek olarak, en az ağız ve burun koruması zorunludur. Yakın zamanda operatörlerin bunun yerine 2-G (aşılanmış, iyileşmiş) sunabilecekleri açıklandı, bu da ziyaretçilerin maske takmak zorunda kalmayacağı anlamına geliyor. 2-G 500 ziyaretçiden geçerlidir, maske zorunluluğu yoktur.
Salzburg: İki hafta önce, federal devlet, 3-G kuralına ek olarak, tüm müşteriler ve hizmet sağlayıcılar için tüm perakende satışlarda FFP2 maske gereksinimini uygulamaya koydu. MNS, 6-14 yaşındakiler için yeterlidir.
Yukarı ve Aşağı Avusturya: 8 Kasım'dan itibaren, 500'den fazla kişinin katıldığı gece gastronomi ve büyük etkinliklere yalnızca aşılı ve korona geçirmiş kişiler (2-G) erişebilecek. Tüm perakende sektörlerinde, kütüphanelerde ve müzelerde olduğu gibi, her müşteri veya ziyaretçi için yine bir FFP2 maskesi zorunludur. Carinthia'da bu önlemler 4 Kasım Perşembe günü yürürlüğe girecek.
Steiermark ve Tirol: Burada da FFP2 maskesi 8 Kasım'dan itibaren tüm müşteriler için piyasaya çıkacak. Sağlık mesleklerinde (hastaneler, tıbbi uygulamalar) çalışanlar için, hastanelere veya huzurevlerine gelen ziyaretçiler için olduğu gibi 3-G kuralı yerine 2.5-G kuralı geçerlidir. Steiermark'ta 8 Kasım'dan itibaren evde yapılabilen testler artık kanıt olarak yeterli değildir.
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