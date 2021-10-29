Avusturya'nın üç yeni bölgesinde çıkış kontrolleri

Yukarı Avusturya'da da yeni çıkış kontrolleri

Yukarı Avusturya'da Braunau bölgesinden sonra, korona sayıları nedeniyle Freistadt semtinde de çıkış kontrolleri gerekiyor. Bu, bölgeden ayrılmak için geçerli 3G kanıtının gerekli olduğu anlamına gelir. Tedbir, yedi günlük insidans tekrar 400'ün altına düşene kadar Freistadt bölgesinde geçerlidir. Bunun için aşağıya tek bir düşüş yeterlidir. İlçedeki aşı kotası yüzde 60'a çıkarsa - Çarşamba günü yüzde 59'du - değer 500 eşiğinin altına düştüğünde zorunlu çıkış testi sonlandırılabilir. Braunau bölgesinde Salı gününden bu yana olduğu gibi, polis ve silahlı kuvvetler yol kenarlarında kontrollerini yapacak.