Avusturya'nın üç yeni bölgesinde çıkış kontrolleri
Corona sebebiyle Cuma gününden itibaren Aşağı Avusturya'da Lilienfeld ve Amstetten ilçelerinde çıkış kontrolleri olacak.
Freistadt, Lilienfeld ve Amstetten ilçelerinde Cuma gününden itibaren çıkış kontrolleri yapılacak. Corona sebebiyle Cuma gününden itibaren Aşağı Avusturya'da Lilienfeld ve Amstetten ilçelerinde çıkış kontrolleri olacak. Melk ve Scheibbs ilçelerinde geçen Cumartesi gününden bu yana kontroller yapılıyor. İlgili bölgelerden ayrılabilmek için 3G sertifikaları gerekmektedir. Daha önce olduğu gibi, bu konuda rastgele kontroller planlanmaktadır.
3G sertifikasına ilişkin istisnalar, on iki yaşına kadar olan çocuklar veya aktarmasız seyahat edenler için tanımlanmıştır. FPÖ hemen protesto etti. Udo Landbauer, çıkış kontrollerini "ÖVP ve Yeşillerin kendi nüfuslarına karşı yasa dışı ve anayasaya aykırı, otoriter koruyucu gözetimi" olarak nitelendirdi. Ayrıca yeni bir kilitlenmeden bahsetti.
Yukarı Avusturya'da da yeni çıkış kontrolleri
Yukarı Avusturya'da Braunau bölgesinden sonra, korona sayıları nedeniyle Freistadt semtinde de çıkış kontrolleri gerekiyor. Bu, bölgeden ayrılmak için geçerli 3G kanıtının gerekli olduğu anlamına gelir. Tedbir, yedi günlük insidans tekrar 400'ün altına düşene kadar Freistadt bölgesinde geçerlidir. Bunun için aşağıya tek bir düşüş yeterlidir. İlçedeki aşı kotası yüzde 60'a çıkarsa - Çarşamba günü yüzde 59'du - değer 500 eşiğinin altına düştüğünde zorunlu çıkış testi sonlandırılabilir. Braunau bölgesinde Salı gününden bu yana olduğu gibi, polis ve silahlı kuvvetler yol kenarlarında kontrollerini yapacak.
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