3-G yerine 2-G: Steiermark korona kurallarını sıkılaştırıyor
Yeni korona kuralları 8 Kasım'dan itibaren geçerli olacak. Yukarı Avusturya'da FFP2 maske gereksinimi Cuma gününden itibaren genişletilecektir.
Steiermark korona ile mücadelede kurallarını önemli ölçüde sıkılaştırıyor. Gelecekte 2G, gece restoranlarında ve 500'den fazla kişinin katıldığı etkinliklerde geçerli olacak. Bu, aşı olmanız veya iyileşmeniz gerektiği anlamına gelir. Müşteri teması olan alanlarda, kültürel etkinliklerde ve dini toplantılarda ayrıca FFP2 maskesi gereklidir.
Hastane ve bakım evlerine çalışanların ve ziyaretçilerin bir PCR testine ihtiyacı vardır. Ancak bu yalnızca aşılanmamışlar veya iyileşmişlerse geçerlidir. Yeni korona kuralları 8 Kasım'dan itibaren geçerli olacak. Yukarı Avusturya'da FFP2 maske gereksinimi Cuma gününden itibaren genişletilecektir.
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