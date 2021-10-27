3-G yerine 2-G: Steiermark korona kurallarını sıkılaştırıyor

Hastane ve bakım evlerine çalışanların ve ziyaretçilerin bir PCR testine ihtiyacı vardır. Ancak bu yalnızca aşılanmamışlar veya iyileşmişlerse geçerlidir. Yeni korona kuralları 8 Kasım'dan itibaren geçerli olacak. Yukarı Avusturya'da FFP2 maske gereksinimi Cuma gününden itibaren genişletilecektir.

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