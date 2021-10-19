Korona: İşyerinde 3G kuralı geliyor

İşyerinde 3G kuralı geliyor. Hükümet Salı günü SPÖ ile anlaşmaya vardı. Çarşamba günü Ulusal Konsey'de buna uygun bir yasa kabul edildi. Ancak, Federal Konsey'in onayı hala eksik. Ancak bu, SPÖ ile yapılan anlaşma ile belirlenir. Buna karşılık SPÖ, operasyonel korona testlerinin Ekim ayının sonundan sonra ücretsiz kalmasını talep etti.

İşyerinde 3G kuralının bir taslağına göre, müşteriler ve çalışma arkadaşları ile teması olan tüm çalışanların 3G sertifikasına sahip olması gerekiyor. 3G kanıtları, aşılandığınızı, iyileştiğinizi veya test edildiğinizi kanıtlar. Çalışanların yanlarında her zaman bunun kanıtı olması gerekir.

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