Die 3G-Regel am Arbeitsplatz kommt. Die Regierung hat sich am Dienstag mit der SPÖ geeinigt. Ein entsprechendes Gesetz wurde schon am Mittwoch im Nationalrat beschlossen. Es fehlt aber noch die Zustimmung vom Bundesrat. Die ist aber durch die Einigung mit der SPÖ fix. Die SPÖ verlangte aber im Gegenzug, dass die betrieblichen Corona-Tests auch nach Ende Oktober gratis bleiben.

Laut einem Entwurf für die 3G-Regel am Arbeitsplatz brauchen alle Arbeitnehmer mit Kontakt zu Kunden und Kollegen einen 3G-Nachweis. 3G-Nachweise belegen, dass man geimpft, genesen oder getestet ist. Den Nachweis müssen die Arbeitnehmer immer dabei haben.