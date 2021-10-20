İşyerinde 3G yönetmeliğine uymamanın sonuçları nelerdir?
Şirketler ve çalışanlar için 3.600 avroya kadar varan para cezaları, maaşlar kesilebilir.
Hükümet, işyerinde bir 3-G kuralı uygulamak için hazırlanıyor. 1 Kasım'dan itibaren Avusturyalı çalışanlar, iş yerindeki diğer insanlarla temas halinde oldukları takdirde aşılandıklarını, test edildiklerini veya iyileştiklerini kanıtlamalıdır. "Karriere.at" tarafından yapılan bir ankette, on çalışandan altısı, işyerlerinde zaten bir 3-G kuralının geçerli olduğunu belirtti. Ancak: Yüzde 40'tan fazlası, 3-G kuralı kontrol edilmezse bunun "sorun olmayacağını" söyledi.
Ankete katılan şirketlerin yüzde 55'i yasal düzenlemeden yanayken, yüzde 45'i şirketlerinde 3-G'nin "sorun olmadığını" belirtti. 1.300 çalışan ve 150 şirkete ankete katildi.
Yaptırımlar
Yönetmelik yürürlüğe girer girmez, işverenler artık çalışanlarını 3-G belgesi olmadan işyerine girmeyi izin verilmeyecek. Eğer verilirse, idari suç işlemiş olacaklar. İhlaller, Kovid Tedbirleri Yasasına göre para cezasıyla da sonuçlanabilir: Çalışanlar için 500 avroya kadar, işverenler için 3.600 avroya kadar.
Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesi'nden Franz Marhold'un yasal görüşüne göre 3G durumunu işverene kanıtlayamayan çalışanlar evden çalışamazlarsa maaşlarında da kesinti yapılabilecek. Bu nedenle, derhal işten çıkarma haklı değil, ihbarlı bir fesih olacaktır - çünkü bu, sebep göstermeden bile her zaman mümkündür. Etkilenenler sosyal zorluklar nedeniyle iş kaybına itiraz ederse, öncelikle mahkemelerin durumu nasıl değerlendirdiği göz önünde bulunacak.
Her halükarda, Öberrösterreich'dan bir hemşire mesleğinin gerektirdiği düzenli korona testlerini yaptırmayı reddettiği için en yüksek mahkemeye gitti. Görevden alındı, Yüksek Mahkeme bunu yasal olarak uygun buldu.
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