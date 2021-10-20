İşyerinde 3G yönetmeliğine uymamanın sonuçları nelerdir?

Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesi'nden Franz Marhold'un yasal görüşüne göre 3G durumunu işverene kanıtlayamayan çalışanlar evden çalışamazlarsa maaşlarında da kesinti yapılabilecek. Bu nedenle, derhal işten çıkarma haklı değil, ihbarlı bir fesih olacaktır - çünkü bu, sebep göstermeden bile her zaman mümkündür. Etkilenenler sosyal zorluklar nedeniyle iş kaybına itiraz ederse, öncelikle mahkemelerin durumu nasıl değerlendirdiği göz önünde bulunacak.

Her halükarda, Öberrösterreich'dan bir hemşire mesleğinin gerektirdiği düzenli korona testlerini yaptırmayı reddettiği için en yüksek mahkemeye gitti. Görevden alındı, Yüksek Mahkeme bunu yasal olarak uygun buldu.