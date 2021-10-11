Avusturya'nın yeni dışişleri bakanı Ankara doğumlu
Pazar akşamı ÖVP'nin 63 yaşındaki diplomatı seçeceği zaten belliydi. Linhart Ağustos 2018'den beri Paris büyükelçisi.
Şu anda Paris Büyükelçisi olan Michael Linhart, Avusturya'nın yeni Dışişleri Bakanı olacak. ÖVP başkanı Sebastian Kurz'un yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevinden çekilmesinden sonra Şansölyeliğe terfi eden Alexander Schallenberg'in (ÖVP) yerini aldı. Pazar akşamı ÖVP'nin 63 yaşındaki diplomatı seçeceği zaten belliydi.
Linhart, 31 Ağustos 1958'de Ankara'da doğdu. Aynı zamanda bir diplomat olan babası, o sırada Türkiye'nin başkentinde görev yapıyordu. Ağustos 2018'den beri Paris büyükelçisi. Bundan önce, dört buçuk yıl Dışişleri Bakanlığı'nda Genel Sekreterlik yaptı. Linhart ayrıca eski Federal Şansölye Wolfgang Schüssel (ÖVP) için dış politika danışmanı olarak çalıştı.
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