Avusturya'nın yeni dışişleri bakanı Ankara doğumlu

Linhart, 31 Ağustos 1958'de Ankara'da doğdu. Aynı zamanda bir diplomat olan babası, o sırada Türkiye'nin başkentinde görev yapıyordu. Ağustos 2018'den beri Paris büyükelçisi. Bundan önce, dört buçuk yıl Dışişleri Bakanlığı'nda Genel Sekreterlik yaptı. Linhart ayrıca eski Federal Şansölye Wolfgang Schüssel (ÖVP) için dış politika danışmanı olarak çalıştı.