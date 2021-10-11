Schallenberg Şansölye, Linhart yeni dışişleri bakanı oldu
Göreve başlamadan önce Federal Şansölye olarak Kurz ve Dışişleri Bakanı olarak Schallenberg görevlerinden alındı.
Alexander Schallenberg (ÖVP) Avusturya'nın yeni Federal Şansölyesidir. Aldatma ve rüşvet soruşturması nedeniyle Başbakanlıktan Parlamento'ya çekilen Sebastian Kurz'un halefi olarak Pazartesi günü Federal Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen önünde yemin etti. Michael Linhart (ÖVP) Schallenberg'in Dışişleri Bakanlığı'ndaki halefi olarak da yeni. Göreve başlamadan önce Federal Şansölye olarak Kurz ve Dışişleri Bakanı olarak Schallenberg görevlerinden alındı.
Van der Bellen, yemin töreninden önce kısa bir konuşmada hazır bulunan Schallenberg ve Şansölye Yardımcısı Werner Kogler'e (Yeşiller) turkuaz yeşili hükümetin projelerini sürdürmek ve aynı zamanda halkın güvenini yeniden sağlamak için sorumluluklarını hatırlattı.
Federal Cumhurbaşkanı, Schallenberg'in sadık bir Avrupalı olduğunu da vurguladı. Van der Bellen, yeni Dışişleri Bakanı Linhart'ı, Avusturya'yı yurtdışında temsil etmeye alışkın olan uluslararası sahnede mükemmel bir uzman olarak övdü.
Yeni hükümet başkanının ilk açıklamasında ise dikkat çeken şey, Schallenberg'in kendisini Sebastian Kurz'a yönelik odadaki iddiaların doğru olmadığı gerçeğine adadığıydı. "Bence yanılıyorlar", dedi.
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