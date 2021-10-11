Schallenberg Şansölye, Linhart yeni dışişleri bakanı oldu

Van der Bellen, yemin töreninden önce kısa bir konuşmada hazır bulunan Schallenberg ve Şansölye Yardımcısı Werner Kogler'e (Yeşiller) turkuaz yeşili hükümetin projelerini sürdürmek ve aynı zamanda halkın güvenini yeniden sağlamak için sorumluluklarını hatırlattı.

Federal Cumhurbaşkanı, Schallenberg'in sadık bir Avrupalı ​​olduğunu da vurguladı. Van der Bellen, yeni Dışişleri Bakanı Linhart'ı, Avusturya'yı yurtdışında temsil etmeye alışkın olan uluslararası sahnede mükemmel bir uzman olarak övdü.