Bugünden itibaren Viyana da herkes 3. doz asiyi olabilir

Bugünden itibaren (2 Kasım) Viyana'daki herkes koronavirüse karşı Hatırlatma dozu olarak da ifade edilen 3. doz korona aşısı yapılabilir. Bu, Belediye Başkanı Michael Ludwig (SPÖ) tarafından açıklandı. Belediye başkanı tüm Viyanalıları altı ay sonra tekrar aşı olmaya çağırıyor, çünkü "ancak o zaman pandemiyi güvenle atlatabiliriz". İkinci aşıdan altı ay sonra herkese tekrar aşı olabilir.

Yaşlılar, huzurevi sakinleri, önceden belirli hastalıkları olan veya bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler için özellikle önemlidir. Ama aynı zamanda yılın başında ilk kez aşılanan sağlık mesleği mensupları için. Önümüzdeki birkaç gün içinde, Viyana'daki her hane posta yoluyla yazılı bilgilendilendirektmedir. Nerede aşı olunacağına dair bilgiler www.wien.gv.at/spezial/corona-impfordination ve www.impfordi.at adreslerinde de mevcuttur. BioNTech / Pfizer ve Moderna'nın aşıları ücretsiz olarak temin edilebilmektedir.