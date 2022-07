Es war von vorhinein nicht ganz klar, was Milorad Dodik in Israel vorhat. Das serbische Mitglied des dreiköpfigen Staatspräsidiums flog mehr oder weniger in Eigenregie in den Nahen Osten, wo er auch ganz gemäß dem Protokoll einige israelische Politiker traf. Ein weiteres, recht heikles Treffen erledigte er abseits des Protokolls: Dodik stattete dem russischen Botschafter in diesem Land einen Besuch ab. Anschließend lobte er die Politik, die Moskau derzeit verfolgt.

"In diesen Zeiten, in denen die Welt und ein Teil des kollektiven Westens versuchen, Russland für alles Mögliche die Schuld in die Schuhe zu schieben, haben wir klar gesagt, dass wir nicht bereit sind, Teil dieser Hysterie des Westens zu sein. Wir wollen auch nicht Teil der Sanktionspolitik sein, die sie gegen Russland führen, wir wollen Zusammenarbeit. Das bestätigt mein Besuch hier", sagte Dodik gegenüber dem staatlichen Sender der bosnischen Teilrepublik Republika Srpska (RTRS) nach dem Treffen mit dem russischen Botschafter Anatolij Wiktorow.