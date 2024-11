In Bosnien-Herzegowina erscheinen derzeit keine Bücher

Das Schicksal des Landes Bosnien-Herzegowina spiegelt sich wohl auch in der National- und Universitätsbibliothek wider – denn die Funktion einer wichtigen Institution des Landes scheitert mal wieder an der Politik.

Weitreichende Folgen für Nationalbibliothek in Bosnien

"Die Nationalbibliothek befindet sich in der schlimmsten Situation seit 1992, zum ersten Mal in ihrer Geschichte ist sie ohne jegliche Führungsstruktur", sagt Selma Bajraktarević, eine Mitarbeiterin der Institution, gegenüber bosnischen Medien. Bajraktarević weist auf die weitreichenden Folgen der Schließung der Bibliothek hin, die zu einer Zerstörung der kulturellen Identität Bosnien-Herzegowinas führen würde. "Wenn es kein Verlagswesen gibt, können auch keine Schulbücher herausgegeben werden, was sich wiederum auf den Bildungssektor auswirkt", so Selma Bajraktarević.

Auch die Journalistin Amila Kahrović-Posavljak sieht die aktuelle Entwicklung kritisch. Sie warnt davor, dass die Schließung der Nationalbibliothek ein Schritt zur "Auslöschung" des literarischen Erbes des Landes wäre, was den "Tod von Kultur und Sprache und die Zerstörung des gesamten sozialen Gefüges" bedeuten würde. "Ich fürchte, dass die Menschen, die dafür verantwortlich sein sollten, dies nicht sehen oder verstehen", so Kahrović-Posavljak.