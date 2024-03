EU-Gipfel beschließt Beitrittsgespräche mit Bosnien-Herzegowina

Es ist ein Ja, wenn auch immer noch mit einem Aber. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben am Donnerstag in Brüssel offiziell die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Bosnien-Herzegowina beschlossen. Das teilte EU-Ratspräsident Charles Michel auf der Online-Plattform X (früher: Twitter) mit. "Euer Platz ist in der europäischen Familie", schrieb Michel. Ein Schritt, für den sich vor allem Österreich stark gemacht hat, drängt man doch seit Monaten darauf, dem Land - als dem letzten des Westbalkan, außer Kosovo - die Türe zur EU sichtbar aufzumachen. "Die heutige Entscheidung ist ein bedeutsamer Schritt auf eurem Weg in die EU. Nun muss die harte Arbeit fortgesetzt werden, damit Bosnien-Herzegowina laufend weiterkommt, wie euer Volk es will."