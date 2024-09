Alma Zadić in Sarajevo als Unterstützung für Justizreformen

Justizministerin Alma Zadić (Grüne) besucht am Freitag die bosnisch-herzegowinische Hauptstadt Sarajevo, wo sie ihren Amtskollegen Davor Bunoza trifft. Österreich unterstützt Bosnien-Herzegowina und andere Westbalkanstaaten bei ihren Justizreformen.

Unterstützung bei Justizreformen

"Die Europäische Kommission fordert weiterhin umfassende Reformen in der öffentlichen Verwaltung, um Professionalität und Unparteilichkeit zu fördern, Reformen im Justizwesen umzusetzen und einen konsequenten Einsatz gegen Korruption und organisierte Kriminalität", betonte Zadić in einer Mitteilung des Justizministeriums. "Das darf nicht als bürokratische Übung gesehen werden. All diese Reformen zielen darauf ab, das Leben der Bürgerinnen und Bürger von Bosnien und Herzegowina zu verbessern."