Schritt Richtung EU? Neues Gesetz gegen Geldwäsche in Bosnien-Herzegowina

Bosnien-Herzegowina ist einen Schritt in Richtung einer Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen weitergekommen. Am Freitag billigte das Haus der Völker in Sarajevo als obere Parlamentskammer ein Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Finanzierung terroristischer Aktivitäten, wie bosnische Medien berichteten.

Das Abgeordnetenhaus als untere Kammer hatte bereits im Dezember zugestimmt.