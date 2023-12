EU will Westbalkanstaaten graduell integrieren

Die EU will die Westbalkanstaaten graduell an den Binnenmarkt heranführen, noch bevor sie als Vollmitglieder beitreten. Dies betonten EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen nach dem Westbalkangipfel am Mittwoch in Brüssel. Fortschritte würden einerseits von Reformen und der Anpassung an den EU-Binnenmarkt abhängen, andererseits von der regionalen Marktöffnung der Westbalkanstaaten untereinander, heißt es in der Gipfelerklärung.

Derzeit mache die Wirtschaftsleistung des Balkans nur 35 Prozent der EU aus, sagte von der Leyen. Mit dem von der EU-Kommission vorgelegten Wachstumsplan könnte das Potenzial in der Region verdoppelt werden. Allein die regionale Marktöffnung unter den Westbalkanstaaten könnte deren Wirtschaftsleistung um zehn Prozent steigern. Als Beispiele nannte die EU-Kommissionspräsidentin die Vereinfachung der Zollprozeduren an den Grenzen sowie der Wegfall der Roaming-Gebühren nach EU-Vorbild in der Region. Dafür müssten die Staaten aber Reformen durchführen.