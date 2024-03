Inzko: "Manche Politiker in Bosnien haben das grüne Licht nicht verdient"

Man müsse Bosnien-Herzegowina in die EU aufnehmen. "Aber nicht zu billigen Preisen", sagte der CSU-Politiker. Seit Mitte März ist das Land nach Einschätzung der EU-Kommission bereit für die Aufnahme von Verhandlungen über den EU-Beitritt, beim EU-Gipfel am Donnerstag dürften die Staats- und Regierungschefs dieser Empfehlung folgen.

Die politische Klasse Bosniens habe einige Figuren zum Abgewöhnen

Das Land ist gespalten in die Entitäten namens Föderation Bosnien-Herzegowina und den ethnisch-serbischen Teil Republika Srpska. An dessen Spitze steht der serbische Nationalist Milorad Dodik, der auch mit Kremlchef Wladimir Putin und dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko "liebedienerische" Beziehungen pflegt, wie Schmidt es nannte. Dass Dodik "am europäischen Tisch in Brüssel mitsitzen würde und mitentscheidet oder mitblockiert, das kann nicht sein", sagte Schmidt. Zwar gebe es viele vernünftige Leute in Bosnien Herzegowina, aber man müsse eine strukturelle Antwort beim EU-Beitrittsverfahren finden. "Wir stellen fest, dass eine eindimensionale Art und Weise des Herangehens für Erweiterungsverhandlungen an seine Grenzen stößt."

Die politische Klasse des Balkanlandes habe einige Figuren zum Abgewöhnen, sagte Schmidt. "Man kann das Land nicht sich selbst überlassen. Vor allem müssen wir jetzt einen Pakt, wenn ich das so sagen darf, mit den Menschen und nicht nur mit den Politikern machen."