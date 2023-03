Weil lokale Behörde nichts tut: 15-Jähriger stopft Straßenlöcher

"Ich wünsche mir, einzelne Fahrer würden langsamer unterwegs sein, damit sie mich nicht am Straßenrand anfahren", sagt Enes. Enes ist 15 Jahre alt und stammt aus dem an Kroatien angrenzenden bosnischen Dorf Johovica. Bekannt wurde Enes in den sozialen Netzwerken, weil er etwas tut, was eigentlich die Aufgabe der lokalen Behörden wäre: die Straßenlöcher stopfen.

Seit Jahren führen die Einwohner Johovicas einen Kampf mit den kommunalen Behörden der nächstgelegenen Stadt Cazin, die für die Instandhaltung dieser lokalen Straße zuständig sind. Gefordert wird die Sanierung eines vier Kilometer langen Abschnitts, der vom Dorf zum Grenzübergang führt und nicht mal asphaltiert ist. Die Behörden schalten aber auf stumm. Deshalb hat sich Enes dazu entschlossen, die Ärmel hochzukrempeln und die Schlaglöcher selbst zu stopfen.