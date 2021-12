Die Bewohner der Straße Kostolačka in Belgrad dürften sich am Montagfrüh nach dem Aufstehen länger die Augen gerieben haben. Denn wenn sie aus dem Fenster blickten, dann sahen sie einen Wagen, der zur Hälfte von der Straße geschluckt worden war.

Schuld ist laut einem Bericht der Tageszeitung Danas ein Wasserrohrbruch, der ein vier Meter langes Loch im Asphalt aufriss. Der darüber geparkte Zustell-LKW fiel mit dem Vorderteil in das Loch hinein. Der Anblick in der Früh erinnerte stark an Szenen aus einem Katastrophenfilm.