Die Polizeibeamten aus der kleinen bosnischen Stadt Lukavac dürften nicht schlecht gestaunt haben, während sie das Band dieser Überwachungskamera unter die Lupe nahmen. Darauf war nämlich zu sehen, wie ein Golf-Fahrer in einen geparkten BMW fuhr, anschließend rückwärts fuhr und in einem neuerlichen Anlauf den großen Wagen nochmals rammte.

"Die Meldung über den Vorfall erhielt die Polizei am 21. November 2021 gegen 00:25 Uhr. Die männliche Person, die die Anzeige erstattet hatte, behauptete, dass eine weibliche Person während der Fahrt mit ihrem Fahrzeug sein geparktes Auto angefahren habe. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden", ist in dem Polizei-Protokoll zu lesen.