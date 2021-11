Polizist jagte Schlepperbande - und wurde wegen Raserei verurteilt

Ein kurioser Vorfall sorgt derzeit in Kroatien für Kopfschütteln. Ein Polizist aus Zagreb wurde nun ein Prozess gemacht, nachdem er während seiner Verfolgungsjagd auf eine vermeintliche Verfolgungsjagd geblitzt worden war. Der 29-Jährige wurde von der zuständigen Richterin für schuldig erklärt und muss nun eine Geldstrafe in Höhe von 1.200 Kuna (umgerechnet etwa 160 Euro) zahlen.

Alles ereignete sich in einer Winternacht im Februar 2020. "Damals war ich als Beamter der Polizeistation Zagreb VI im Einsatz, in einer operativen Aktion gegen den Menschenhandel in der Region Topusko. Ich fuhr einen Privatwagen als ich ein verdächtiges Fahrzeug bemerkte. In Absprache mit dem Gruppenleiter beschloss ich, die Verfolgung aufzunehmen. Ich gebe zu, dass ich bei dieser Gelegenheit die erlaubte Geschwindigkeit überschritten habe. Aber aufgrund aller Umstände bitte ich darum, dass ich nicht bestraft oder mein Führerschein eingezogen werde“, bat der Polizist vor dem Ordnungswidrigkeitenrichter im Zagreber Gericht.