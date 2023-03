"Der serbische Edward Snowden": Belgrader Journalist flieht ins Ausland

Eine der Morddrohungen gegen Vidojković war Mitte 2021 auch aus Österreich gekommen. Den Anlass hatte damals ein Kommentar von ihm zum Urteil gegen den einstigen bosnisch-serbischen Militärchef Ratko Mladić geliefert. Mladić war des Völkermordes in Srebrenica und anderer Kriegsverbrechen für schuldig befunden worden und zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Vidojković sprach in seiner Sendung vom „Genozid in Srebrenica“. Serbische Behörden sprechen dagegen immer nur vom „schweren Verbrechen“.

In 20 Fällen wurde wegen konkreter Drohungen auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. In nur zwei Fällen gab es auch rechtskräftige Urteile. In einem Schreiben an Veran Matić, den Leiter der Kommission für Untersuchung von Mordanschlägen auf Journalisten, die vor Jahren von der serbischen Regierung gebildet worden war, äußerte PEN International laut "Danas" seine Besorgnis wegen des Verhaltens der Behörden. Ihre Vertreter würden nicht im genügenden Maß zur Schaffung eines für die Medienvielfalt günstigen Umfeldes beitragen, vor allem nicht durch klare und konsequente Verurteilung von Drohungen gegen Schriftsteller und Journalisten und wirksamere Ermittlungen von Fällen, in welchen ihre Sicherheit bedroht sei, hieß es.