Belgrad: Festnahmen nach Eierwurf auf Wandbild des Kriegsverbrechers Mladić

In den vergangenen Wochen wurde immer wieder von Politikern und Experten über die Möglichkeit eines neuen Krieges am Balkan gesprochen, speziell in Bosnien-Herzegowina. Auch nach 25 Jahren sorgt die Aufarbeitung des Jugoslawienkrieges für grobe politische Spannungen in der Region.

So auch am Dienstag, als mehrere NGOs aus Serbien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina versuchten, ein Wandgemälde des verurteilten serbischen Kriegsverbrechers Ratko Mladić in Belgrad zu übermalen. Die Aktion wurde aber von der lokalen Polizei verboten. Das Wandbild befindet sich in der Njegošova-Straße in der serbischen Hauptstadt.