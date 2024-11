Sie beschloss, die Sache selbst in die Hand zu nehmen - mit einer nicht erprobten Behandlungsmethode, der sogenannten onkolytischen Virotherapie (OVT). Dabei greifen Viren die Tumorzellen an und stimulieren das Immunsystem.

Bei der Virologin, die an der Universität Zagreb forscht, wurde im Jahr 2020 im Alter von 49 Jahren Brustkrebs im dritten Stadium diagnostiziert. Zuvor hatte sich Halassy bereits einer Mastektomie unterzogen. Es war das zweite Rezidiv an dieser Stelle seit der Entfernung ihrer linken Brust. Einer weiteren Chemotherapie wollte sie sich nicht unterziehen.

Das Ergebnis des Selbstversuchs war beeindruckend

Zwei Monate lang injizierte Halassy sich ein Masernvirus und ein Vesikuläres Stomatitis-Virus direkt in den Tumor. Das Ergebnis war beeindruckend: Der Tumor schrumpfte, löste sich vom umliegenden Gewebe und ließ sich ohne Komplikationen entfernen. Heute, vier Jahre später, ist Halassy krebsfrei.

Sie betont, keine Expertin für OVT zu sein, ihre jahrelange Erfahrung in der Arbeit mit Viren habe es ihr jedoch ermöglicht, ein fundiertes Experiment durchzuführen. Mit ihrer Entscheidung für den Selbstversuch reiht sie sich ein in eine lange Reihe von Forschenden, die sich an dieser ethisch fragwürdigen Praxis beteiligt haben. "Es brauchte einen mutigen Herausgeber, um den Bericht zu veröffentlichen", so Halassy.