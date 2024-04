Krebsforscherin Maria Sibilia: "Wissenschaft wie ein Spitzensport"

KURIER: Was hat Sie ausgerechnet in die Krebsforschung gezogen?

Was man braucht? Einen Master (Biologie, Biotechnologie, Medizin, Pharmazie etc.), Interesse an Krebsbiologie sowie Immunologie, Englischsprachkenntnisse – und auch Erfahrung im Umgang mit Mäusen

Oft werden Wissenschafter in den Medien als Einzelkämpfer dargestellt, die allein in einer Kammer sitzen und forschen: Wie realistisch ist dieses Bild?

Mit Konkurrenzkämpfen?

Die gibt es natürlich, aber Konkurrenz ist etwas Gesundes. Man ist dadurch angespornt, besser zu sein. Man braucht starke Mitspieler, um sich gegenseitig mit guten Ideen zu fordern und zu fördern.

Was braucht man noch?

Eine große Dosis an Neugierde, Glück und die Bereitschaft, viele Stunden zu arbeiten. Ich sage meinen Studenten immer: Wissenschaft ist eine Leidenschaft. Es ist kein Job wie jeder andere. Wenn man ein großes Talent hat, aber nicht jeden Tag trainiert, dann wird man es nicht an die Weltspitze schaffen.

Also keine Work-Life-Balance.

Es ist schon möglich, aber man kann dann vielleicht nicht hochverantwortungsvolle Jobs übernehmen. Um vorne dabei zu sein, muss man viel Zeit investieren, so wie beim Spitzensport.

Wie sieht ihr Arbeitsalltag als Managerin aus?

Manchmal kann mein Arbeitsalltag langweilig sein, da ich auch viel Papierkram bearbeite. Die Forschung selbst ist aber unglaublich spannend. Ich forsche seit über 20 Jahren am gleichen Thema, nämlich an der Rolle eines Wachstumsfaktorrezeptor, dem EGFR, in der Krebsentstehung. Man findet in der Forschung immer Neues und die Wissenschaft entwickelt sich ständig weiter. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich wieder für diese Karriere entscheiden.