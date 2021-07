Das Aufräumen nach dem Hochwasser

In den vergangenen Tagen hat es in Österreich sehr viel geregnet. Die Menschen in den vom Hochwasser besonders betroffenen Gebieten können aber langsam aufatmen. Es regnete am Montag nicht mehr oder viel weniger. Die Flüsse und Bäche werden also auch wieder ruhiger.

Es wird aber einige Tage dauern, bis alles aufgeräumt ist. Keller müssen ausgepumpt und geputzt werden. Der Schlamm muss von den Straßen weggebracht werden. Deshalb bleiben einige Straßen noch gesperrt. Am schlimmsten hat das Hochwasser die Stadt Hallein in Salzburg getroffen. Dort dürfen 50 Menschen nicht in ihre Häuser und Wohnungen zurück, weil es noch zu gefährlich ist.

