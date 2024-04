2023 gab es so viele Hitze-Tage wie noch nie in Europa

In Europa hat es 2023 so viele Hitze-Tage gegeben wie noch nie. Ein Hitze-Tag ist ein Tag, an dem es über 30 Grad hat. Das vorige Jahr war in Europa eines der wärmsten.

In 11 von 12 Monaten war es zu warm. Das sagt ein Bericht vom europäischen Klimawandel-Dienst Copernicus.