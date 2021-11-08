2-G yönetmeliği: Ihlaller için 500 avro para cezası

Hastaneleri ve bakımevlerini ziyaret etmek artık mümkün olmayacak. Misafirler veya ziyaretçiler, bunları ihlal etmeleri halinde 500 avroluk idari para cezası ile ödemek zorundadır, işletmeci 3.600 avroya kadar. Temel olarak, 2-G kuralı 25 veya daha fazla kişinin katıldığı etkinlikler için tasarlanmıştır. Ancak 2-G restoran ve otellerde de bir zorunluluk haline geliyor. Tüm kış turizmi bu kurallara göre yürütülmelidir.

Dört haftalık geçiş dönemi

Dokuz aydan daha uzun olmayan bir süre önce ikinci kez aşılanan kişiler aşılanmış olarak kabul edilir. Eni asi olmuş insanlar için bir geçiş dönemi vardır. Halihazırda ilk kez aşılananlar, 4-G'nin PCR testi ile birlikte uygulandığı bölgeleri dört hafta boyunca ziyaret edebilirler. Ama sonra ikinci asiyi yapılmalılardır. İş yeri bu kuralın bir istisnasıdır; 3-G burada da geçerlidir. Ticaret ve toplu taşıma hâlâ herkese açıktır. FFP2 maskesi artık Avusturya genelinde tekrar zorunludur.

Çıkış kontrollerinin sonu

Tüm sıkılaştırmalara ek olarak federal eyaletler için bir rahatlama kararı alındı. Yukarı Avusturya'da neredeyse ülke çapında uygulanan çıkış kontrolleri artık hemen geçerli değildir.