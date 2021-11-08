2-G yönetmeliği: Ihlaller için 500 avro para cezası
Bugünden itibaren yeni korona önemleri geçerli: Tüm ayrıntılar burada:
Bugünden itibaren aşılanmamış kişiler için "Lockout". 3-G şapkasının daha önce geçerli olduğu her yerde artık 2-G, 15 yaş ve üstü kişiler için de. Sadece Viyana'da 12 yaşından itibaren 2-G geçerlidir kaplama. Tüm kurallar ayrıntılı olarak burada:
Hükümet tarafından açıklandığı üzere Pazartesinden itibaren Avusturya'da daha katı korona kuralları geçerlidir. Aşılanmamış veya iyileşmemiş olanlar, hemen hemen tüm halka açık eğlencelerin dışında kalacak. Yeni sıkılaştırma, Pazar akşamı kesinleşen üçüncü Covid-19 Yönetmeliğinde yapılan bir değişiklikle düzenleniyor. Pazartesi gününden itibaren aşılanmayan veya iyileşmeyenlerin, tiyatroya, sinemaya, konserlere, spor müsabakalarına veya kuaföre giremeyecek.
Hastaneleri ve bakımevlerini ziyaret etmek artık mümkün olmayacak. Misafirler veya ziyaretçiler, bunları ihlal etmeleri halinde 500 avroluk idari para cezası ile ödemek zorundadır, işletmeci 3.600 avroya kadar. Temel olarak, 2-G kuralı 25 veya daha fazla kişinin katıldığı etkinlikler için tasarlanmıştır. Ancak 2-G restoran ve otellerde de bir zorunluluk haline geliyor. Tüm kış turizmi bu kurallara göre yürütülmelidir.
Dört haftalık geçiş dönemi
Dokuz aydan daha uzun olmayan bir süre önce ikinci kez aşılanan kişiler aşılanmış olarak kabul edilir. Eni asi olmuş insanlar için bir geçiş dönemi vardır. Halihazırda ilk kez aşılananlar, 4-G'nin PCR testi ile birlikte uygulandığı bölgeleri dört hafta boyunca ziyaret edebilirler. Ama sonra ikinci asiyi yapılmalılardır. İş yeri bu kuralın bir istisnasıdır; 3-G burada da geçerlidir. Ticaret ve toplu taşıma hâlâ herkese açıktır. FFP2 maskesi artık Avusturya genelinde tekrar zorunludur.
Çıkış kontrollerinin sonu
Tüm sıkılaştırmalara ek olarak federal eyaletler için bir rahatlama kararı alındı. Yukarı Avusturya'da neredeyse ülke çapında uygulanan çıkış kontrolleri artık hemen geçerli değildir.
Viyana çocuklara karşı daha katı
12 yaşına kadar olan çocuklar 3-G gerekliliğinden muaftır ve bu nedenle test sonucu sunmaları gerekmez. 13 ila 15 yaşındakiler için, yani zorunlu eğitimin sonuna kadar, aşağıdakiler geçerlidir: „NinjaPass“ 2G kanıtına eşdeğerdir ve ayrıca erişim kanıtı olarak da geçerlidir. 15 yaşından büyük kişilerin ilgili alanlara girebilmeleri için 2G kanıtına sahip olmaları gerekmektedir. Viyana kuralar daha katı: Burada 6 yaşından itibaren çocukların uzun süredir 3-G sertifikasına ihtiyaçları vardır. Yeni 2-G zorunluluğu 12 yaşından itibaren geçerlidir.
Aşı sayılarında önemli artış
Sağlık Bakanı Mückstein Pazar akşamı yaptığı açıklamada artan bu koruyucu önlemleri dördüncü korona dalgasını kırmak ve hastaneleri korumak için kullanmak istiyor. "Hepimiz aynı gemideyiz - hepimiz için tek bir sağlık ve eğitim sistemi var. Bu salgını ancak Avusturya'da mümkün olduğu kadar çok insan aşı ile korunursa birlikte geride bırakabileceğimizi biliyoruz. " Bu nedenle yeni önlemlerin duyurulmasından bu yana Avusturya'daki aşı sayısının belirgin şekilde artmasından memnun: Cumartesi günü yaklaşık 10.500 ilk aşı, 4.300 ikinci aşı ve 17.100 üçüncü aşı dahil olmak üzere yaklaşık 32.000 aşı yapıldı.
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