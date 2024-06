Wohin im Juli

Bis 30. August 2024: Ottakringer Bierfest Kein Sommer ohne Ausflug zur Ottakringer Brauerei! Denn hier steigt wieder das beliebte Bierfest. In und rund um die Brauerei gibt’s zahlreiche Möglichkeiten, ganz entspannt dem Gerstensaft zu frönen, sich an Foodtrucks zu laben und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm zu lauschen. Zu letzterem gehören aber nicht nur Konzerte, sondern auch regelmäßiges Pub-Quiz, Bier Yoga und ausgewählte EM-Spiele!

Ottakringer Bierfest Ottakringer Platz 1

1160 Wien



von 27. Juni bis 30. August



Programm: ottakringerbrauerei.at

Bis 1. September 2024: Filmfestival am Rathausplatz Geheimtipp ist es keiner mehr, schließlich steigt in diesem Jahr bereits die 34. Ausgabe des bekannten und beliebte Filmfestival am Rathausplatz. Doch als eine der abwechslungsreichsten und spannendsten Veranstaltungen im Sommer darf zumindest ein Besuch pro Jahr nicht fehlen. Neben den bewährten Operetten-, Konzert- und Filmvorführungen zeigt man in diesem Jahr auch alle Spiele der Fußball-EM mit Österreichbeteiligung sowie die beiden Halbfinale und das Finale am 14. Juli.

Filmfestival am Rathausplatz Rathausplatz 1

1010 Wien 29. Juni bis 30. August



Programm

Bis 13. Oktober 2024: Festival La Gacilly, Baden Schon seit 2018 verwandelt sich Baden jedes Jahr ab Mitte Juni zum Hotspot für Fans der Fotografie. Denn auf einer Freiluft-Ausstellung auf über sieben Kilometern länge zeigt man hier jedes Jahr überdimensional große Fotografien zu einem bestimmten Motto. Manche von ihnen sind gar 200 Quadratmeter groß. In der Saison 2024 gibt es insgesamt 1.500 Bilder zu bestaunen – und das bei freiem Eintritt. Als Festivalmotto und roter Faden zugleich dient „WELT.NATUR.ERBE“.

La Gacilly Baden Start ist am Brusattiplatz 3

2500 Baden bei Wien



13. Juni bis 13. Oktober



Weitere Informationen: festival-lagacilly-baden.com

Bis Jahresende: auersgarden im Garten des Palais Auersperg Schon seit einigen Jahren gibt es im wunderschönen und parkähnlichen Garten des Palais Auersperg im 8. Bezirk im Sommer „Wiens größten Gastgarten“. Unterschiedliche Stände mit Essen und Getränken, dazu gemütliche Liegestühle und Sitzgelegenheiten sowie wechselnde Events lockten während der warmen Monate. Was früher als „Palais Freiluft“ bekannt war, ist jetzt „auersgarden“ und soll bei entsprechenden Wetterverhältnissen künftig übers ganze Jahr ein Outdoor-Eventspace sein. Aktuell gibt’s wieder gemütliche Stimmung und Verpflegung jeder Art. Vorbeischauen lohnt sich!

auersgarden Eingang über Trautsongasse

1080 Wien



Weitere Informationen

Bis 11. August 2024: Kultursommer Wien Mehr als 500 unterschiedliche Acts aus allen kulturellen Genres werden im Rahmen des Wiener Kultursommers jeden Bezirk in Wien in eine Bühne verwandeln. Egal, ob Kabarett, Literatur, Musik Performance, Tanz, Theater oder zeitgenössischer Zirkus: Da ist für alle etwas dabei. Die unterschiedlichen Pop-Up Bühnen befinden sich an verschiedenen Standorten in ganz Wien. Performances finden jeweils donnerstags bis sonntags von 18 Uhr 30 bis 21 Uhr statt. Top: Auch in allen 29 städtischen Seniorenresidenzen gibt es Konzerte! Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos.

Kultursommer Wien 27. Juni (Eröffnung auf der Kaiserwiese) bis 11. August



Zum Programm

1. Juli bis 20. Juli 2024: Wiener Opernsommer, Belvedere Bisher noch ein Geheimtipp, weil das Event im Juli 2024 zum ersten Mal stattfindet, aber Opernfreunde und Fans von Sommerfestivals sollten sich schon jetzt diese Veranstaltung im Kalender markieren. Denn der Wiener Opernsommer Belvedere vereint die Schönheit der Musik mit der Pracht der Kulisse des Schlosses Belvedere. Intendant Joji Hattori möchte ein einzigartiges Opernerlebnis schaffen. Den Auftakt macht man mit „Don Giovanni“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Für die Verpflegung ist ebenfalls gesorgt.

Operettensommer Schloss Belvedere Prinz-Eugen-Straße 27

1030 Wien



1. Juli bis 20. Juli



Tickets und Informationen: opernsommer.at

9. Juli 2024: Sommerfest in Dürnstein Schon seit Jahren zählt das Sommerfest auf Schloss Dürnstein zu den beliebtesten Ausflugszielen im Juli, auch bei Besuchenden aus Wien. Auf der Terrasse, im Restaurant und in weiteren Räumen des Schlosses genießen Gäste mit Blick auf die Donau und die Weinberge herrliche Küche von renommierten Gastköchen. Dazu versorgen Gastwinzer aus der Region mit edlen Tropfen. Für die stimmungsvolle Untermalung sorgen Live-Musik vom Saxophonisten Peter Sax.

Tipp: Gäste sollten am Parkplatz P1 parken.

Sommerfest Schloss Dürmstein Schloss Dürnstein,

Dürnstein 2

3601 Dürnstein



Tickets um 150,00 Euro (125,00 Euro für Hotelgäste) über hotel@schloss

schloss.at

17. bis 20. Juli 2024: EuroGames Europas größtes LGBTIQ+ Sportevent kommt in diesem Jahr nach Wien! Die Teilnehmenden messen sich in einer Reihe sportlicher Wettbewerbe, außerdem gibt es ein kulturelles Rahmenprogramm sowie Events, so dass für jeden etwas dabei ist. Als Eurogames Village wird der Karlsplatz dienen, hier gibt’s Food Trucks, Drinks und tägliches Programm auf der Main Stage von 16 bis 22 Uhr. DJs, Stand-Up Comedy, Konzerte und Drag Shows sind nur einige der Side-Events der Eurogames 2024. Weitere Programmpunkte und Veranstaltungsinformationen: eurogames2024.at

21. Juli 2024: Vollmond-Fahrten auf der alten Donau Zwar wird in diesem Jahr das beliebte Lichterfest ausfallen, eine ordentliche Portion Romantik kommt aber auch bei den Vollmondfahrten der Bootsvermieter und des SUP Center auf. Sie verlängern am 21. Juli ihre Öffnungszeiten, so dass man im Schein des Mondes über das ruhige Wasser der alten Donau schippern kann. Boote sollten frühzeitig direkt bei den Veranstaltern gebucht werden.

25. Juli bis 28 Juli 2024: Popfest Wien Auch das Popfest ist längst zu einer beliebten Sommer-Institution in Wien geworden. Dieses Jahr kuratierten Lisa Schneider und Markus Binder das Programm der beliebten Veranstaltungsreihe am Karlsplatz. Zuletzt kamen rund 60.000 Menschen zum Festival für österreichische Popmusik; schließlich kann man hier wirklich toller Musik lauschen, entspannte Menschen kennenlernen und unter dem sommerlichen Nachthimmel das abwechslungsreiche Programm genießen. Und das ist in diesem Jahr besonders spannend, denn mehr als 50 Acts werden auftreten. Der Eintritt ist frei.

Popfest Karlsplatz

1040 Wien



25. Juli bis 28. Juli



Programminformationen: popfest.at