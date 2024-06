Gratis durch den Kultursommer in Österreich

Sommerzeit ist Kulturzeit! In ganz Österreich gibt es unzählige Theaterfestivals, Sommerkinos, Musikfestivals und Kulturveranstaltungen. Doch bevor man sich Tickets zu den Salzburger Festspielen & Co besorgt, kann man sich überlegen, ob vielleicht eine kostenlose Kulturveranstaltung auch infrage kommt. Hier ein Überblick über das kostenlose Sommer-Kulturprogramm in Österreich.

Salzburg: Siemens Fest>Spiel>Nächte

Am Freitagvormittag gibt es immer ein Kinderfestivalprogramm : Um 10.00 Uhr gibt es am Freitag das Siemens>Kinder>Festspielprogramm mit kindgerechten Opern. Alles in allem also eine kostenlose Möglichkeit für die ganze Familie, das Salzburger Festspielprogramm unter freiem Himmel mitten in der Salzburger Altstadt zu erleben.

Beginnen wir mit Salzburg: Dass der Sommer in der Mozartstadt von den Salzburger Festspielen geprägt wird, ist allgemein bekannt. Aber wussten Sie, dass Sie die Festspiele auch auf einer überdimensionalen LED-Wand auf dem Kapitelplatz in der Salzburger Altstadt verfolgen können?

Kultursommer Wien

Lust auf einen Sommerausflug nach Baden? Von Juni bis Oktober lockt das Festival La Gacilly Baden Photo jährlich mehr als 280.000 Besucherinnen und Besucher in die Kaiserstadt. Das Schwerpunktthema für dieses Jahr lautet „Welt.Natur.Erbe“ und stellt an unterschiedlichen Orten Meister der Umweltfotografie vor. So kann man sich auf fotografische Begegnungen mit Nazli Abbaspour, Evgenia Arbugaeva, Yasuhoshi Chiba, Joana Choumali, David Doubilet oder Jennifer Hayes freuen. Sofern man keine Veranstaltungen wie Filmvorführungen oder Artist Talks besucht, kann man die Fotoausstellung gratis besuchen und so das charmante Baden kennenlernen.

Oberösterreich: Gratisveranstaltungen am Wolfgangsee

Der Sommerurlaub am Wolfgangsee verspricht nicht nur Leichtigkeit, sondern auch Erleichterung für den Geldbeutel. Bei den Sommernächten in St. Wolfgang kommen am 24. Juni am 8. & 22. Juli und am 7. & 19. August 2024 Musik- und Genussfans auf ihre Kosten. Die Sommernächte versprechen Musik und Kulinarik in lockerer Atomsphäre.

Blasmusikfans sind in Strobl am Wolfgangsee bestens aufgehoben – denn dort spielt jeden Sonntagvormittag ein Bläserduo auf. Der Donnerstagabend steht mit dem Programm Wein am See für chillige Sommerabende mit edlen Tropfen.