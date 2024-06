Die besten Orte für Public Viewing der Fußball EM 2024 in Österreich

Wir haben die 9 besten Public Viewing Spots in ganz Österreich recherchiert, an denen man die spannendsten Spiele der Fußball EM 2024 in geselliger Freundesrunde schauen kann.

Ganz Österreich ist im Fußballfieber. Alle glühenden und eingefleischten Fußballfans (und solche, die es noch werden wollen) fiebern mit Spannung dem 14. Juni entgegen. Denn an diesem Tag findet das lang ersehnte Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland in der Münchner Allianz Arena statt. Das ist der Anpfiff für einen Monat, der von spannenden, abwechslungsreichen Fußballspielen geprägt ist. Auch in Österreich ist man mittlerweile im Fußballfieber und sehnt dem sportlichen Ereignis entgegen – spätestens am 17. Juni, wenn um 21.00 Uhr der Ankick zum Match Österreich gegen Frankreich erfolgt. Da heißt es dann fest Daumen drücken für die motivierte Österreichische Nationalmannschaft unter Ralf Rangnick. Da dieses besondere Erlebnis in einer geselligen Freundesrunde noch einzigartiger wird und in Erinnerung bleibt, haben wir die besten Orte für Public Viewing der Fußball EM 2024 für jedes der neun Bundesländer recherchiert.

Wien: Sommer Camp Salettl In der Bundeshauptstadt Wien gibt es klarerweise die meisten Spots zum gemeinsamen Fußballschauen und Anfeuern der National-Elf. Neben der spektakulären Fan Arena am Rathausplatz oder der Fanzone im Prater vor der malerischen Kulisse des Wiener Riesenrad, kann man beispielsweise auch in Innenstadt-Nähe am Donaukanal in der Strandbar Herrmann Fußball gucken. Unser Tipp für einen garantiert famosen Fußballabend ist das Salettl-Sommer-Camp am Uni-Campus – denn hier kann man auch einfach und bequem online reservieren. Übertragen werden alle Spiele auf einem LED-Screen, außerdem hat man sich im Salettl eigene EM-Specials überlegt, die sich auf der Speisekarte finden – kulinarische Highlight ist hier der schmackhafte EM-Burger mit Rindfleisch vom heimischen Fleischhauer Gissinger, Steakhouse-Pommes und Cheddar Cheese. Die perfekte Begleitung für das (klischeehafte) Fußball-Bier oder eine der erfrischenden Spritzer-Kreationen. Da läuft uns schon das Wasser im Mund zusammen und die Vorfreude auf den Start der EM steigt ins Unermessliche. Unser Tipp: Da es immer wieder zu Problemen beim Empfang der Kartengeräte kommen kann, sollte man zur Sicherheit Cash mitnehmen – dann steht gelungenen Fußballstunden nichts mehr im Wege.

Infos Sommer-Camp im Salettl am Campus Campus der Universität Wien – Hof 1

Alser Strasse 4

1090 Wien



Öffnungszeiten: täglich von 10.00 bis 24.00 Uhr www.salettl.at



© Salettl Sommercamp Public Viewing im Salettl Sommercamp

Niederösterreich: Public Viewing im Bürgermeisterarten Wiener Neustadt Der idyllische Bürgermeistergarten – direkt beim Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt gelegen – verwandet sich von 14. Juni bis 14. Juli zu einem Mekka für Fußballfans. Gemeinsam mit dem KURIER als Medienpartner werden alle Spiele auf einer 28 Quadratmeter großen Tageslicht-LED-Wand übertragen. Der Eintritt beträgt € 5 ,-; außerdem gibt´s für größere Gruppen (oder Firmen) ab 10 Personen All-Inclusive-Packages, bei denen nicht nur ein Sitzplatz garantiert ist, sondern auch Essen und Getränke kostenlos konsumiert werden können. Freuen darf man sich auf kulinarische Grill-Schmankerl wie Kotelettesemmel mit Krautsalat, Grillwürstel, Pommes und eine Veggiesemmel, zum Durstlöschen werden antialkoholische Getränke, Bier, Spritzer-Variationen und Prosecco angeboten. Vor allem Weinfreunde kommen beim gemütlichen Fußballschauen im Bürgermeistergarten auf ihre Kosten – zur Auswahl stehen diese edlen Tropfen: Piribauer Spitzbua, Mephisto X Döller (Blütenmuskateller) und Grüner Veltliner vom Weingut Schwogal. Na dann Prost – auf packende Fußballspiele!

Infos Public Viewing im Bürgermeistergarten Wiener Neustadt

Petersgasse

2700 Wiener Neustadt



Eintritt: € 5,-



Buchung von All-In-Packages ab 10 Personen unter: schanigarten.mephisto.bar/public-viewing/

© Stadt Wiener Neustadt/Weller Christoph Horeischy (Schanigarten by Bar Mephisto), Bürgermeister Klaus Schneeberger und Marie Handler aus dem Bürgermeisterbüro bei der Eröffnung des Public Viewing im Bürgermeistergarten

Burgenland: Strandbad Neusiedl am See Auch das Burgenland lädt an verschiedenen Standorten zum gemeinsamen Mitfiebern ein. Im Kurpark Sauerbrunn oder auf der Burg Güssing kann man die Matches der Österreichischen Nationalmannschaft sowie die Viertel- und die Halbfinale miterleben, das Finale wird ebenfalls übertragen.



Unser Tipp ist das Strandbad in Neusiedl am See – bei der man die oben genannten Spiele vor der malerischen Kulisse des Steppensees verfolgen kann.

Bei kostenlosem Eintritt wird ab 20.00 Uhr nicht nur Gastronomie, sondern auch eine Moderation von Andi Gröbl (Servus TV) geboten. Und wem beim Fußballschauen langweilig ist, der kann sein Glück beim Kronkorkendart versuchen – vorausgesetzt, man hat genügend Bier konsumiert.

Infos Public Viewing im Strandbad Neusiedl am See



Seebad

7100 Neusiedl am See



Einlass: ab 20:00 Uhr Eintritt kostenlos

Steiermark: Leslie Open in Graz Allen Steirern, die die packenden Fußball EM-Spiele in Kinoqualität unter freiem Himmel genießen wollen, denen sei das Leslie Open im Grazer Joanneumsviertel ans Herz gelegt. Dort werden heuer nämlich nicht nur Kinofilme, sondern auch alle Spiele der UEFA EURO 2024 gezeigt – und zwar auf großer Leinwand, in Kinoqualität und bei freiem Eintritt. Ab 14. Juni wird hier ein Monat lang ein charmantes, gemütliches Ambiente erzeugt, bei dem ganz und gar auf Bierbänke und Biertische verzichtet wird – dafür gibt´s Sessel und Liegestühle zum angenehmen Fläzen, Getränke und Popcorn von der Kinobar und Gaumenfreuden von der Pop-Up Kitchen.

Infos Leslie Open



Eingang Joanneumsviertel, Raubergasse 10

8010 Graz



Link zu Google Maps



Einrtitt frei!



Einlass jeweils eine Stunde vor Matchbeginn.



www.wanderkino.com

Oberösterreich: Der Stadtplatz Steyr wird zur Fanzone Steyr, die charmante Stadt an der Enns, ist heuer ganz im EM-Fieber. Der großzügige Stadtplatz wird erstmals unter dem Titel #fanzone4400 zu einem belebten Public Viewing-Treffunkt, auf dem rund 40 Spiele auf einer LED-Wall übertragen werden. Der Leopoldibrunnen bildet das Zentrum, um das liebevoll Holzliegestühle, Polstermöbel und Stehtische platziert werden, die die Besucher zum Chillen und Verweilen einladen. Kühle Getränke und kulinarische Schmankerl runden das vielfältige Programm ab. Achtung: Aufgrund des Steyrer Stadtfestes wird das Public Viewing von 26. Juni bis 06. Juli auf den Wieserfeldplatz verlegt – für die beiden Halbfinale und das Finale steigt die Fußballparty dann wieder auf dem Stadtplatz.



Infos und genaue Beginnzeiten finden Sie hier

Infos Public Viewing am Stadtplatz Steyr



freier Eintritt



von 26. Juni bis 06. Juli am Wieserfeldplatz



Nähere Infos zu den übertragenen Spielen und den Beginnzeiten finden Sie hier

Salzburg: „Die Weisse“ im Fußballfieber Wussten Sie, dass sich die älteste Weißbierbrauerei Österreichs in Salzburg befindet? Sie trägt den Namen „Die Weisse“ und wird auch heuer wieder zu einem beliebten und belebten Public Viewing-Hotspot in der Mozartstadt. Bei einem zünftigen Weißbier lassen sich die Matches auf einem LED-Screen verfolgen – die Übertragungen finden im lauschigen Biergarten statt. Fußballschauen so wie sich´s gehört!

Infos Die Weisse

Rupertgasse 10

5020 Salzburg



www.dieweisse.at

Kärnten: Public Viewing am Neuen Platz Klagenfurt Von 14. Juni bis 14. Juli steht in der Kärtner Landeshauptstadt alles im Zeichen des runden Leders. Der Neue Platz in der Innenstadt wird gemeinhin als Wohnzimmer der Klagenfurter bezeichnet – das wird zur EM in Deutschland einmal mehr spürbar, wenn sich hier Fußballfans treffen und die Spiele (bei freiem Eintritt) mitverfolgen. Tun kann man dies auf einer 40 Quadratmeter großen Videowall, auf der 51 Spiele übertragen werden. Rund 1000 Sitzplätze und genau so viele Stehplätze lassen die Dimensionen der Fanzone erahnen, in der neben einem Gastro-Angebot auch ein umfangreiches und vielseitiges Rahmenprogramm über die Bühne geht – dieses reicht von Chorveranstaltungen über das Sommerfest der Kärntner Krebshilfe, einem Familienfest und abendlicher Live-Musik mit der Partyband „CHAOS“. Für all jene, die die Spiele etwas abgeschottet, dafür mit bester Bühneneinsicht genießen möchten, wird ein VIP-Bereich eingerichtet, in dem man bei einem Buffet und Freigetränken einen entspannten und dennoch packenden Fußballabend genießen kann. Buchungen sind unter info@dobesch.at möglich.

Infos Public Viewing Klagenfurt

Neuer Platz 1

9010 Klagenfurt am Wörthersee



Infos und Proramm: www.klagenfurt.at/stadtinfo/veranstaltungen/public-viewing-europameisterschaft

© Stadt Klagenfurt Public Viewing am Neuen Platz

Vorarlberg: Public Viewing am Dornbirner Marktplatz Wer im Ländle EM-technisch nichts versäumen möchte, der ist am Marktplatz in Dornbirn in bester Gesellschaft. In der Innenstadt von Dornbirn kann man die beiden Halbfinale (09. und 10. Juli um 21.00 Uhr) und das lang ersehnte Finale (Sonntag, 14. Juli um 21.00 Uhr) live miterleben. Auf einer hochauflösenden LED-Wand mit rund 24 Quadratmetern Fläche, kommen alle Fußballfreunde auf Ihre Kosten – auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Infos Public Viewing am Marktplatz Dornbirn 9. Juli 2024, 21.00 Uhr

10. Juli 2024, 21.00 Uhr

14. Juli 2024, 21.00 Uhr

© Dornbirn Tourismus & Stadtmarketing GmbH Public Viewing am Marktplatz in Dornbirn

Innsbruck: Public Viewing im Treibhausturm Das Treibhaus Innsbruck ist als Kulturzentrum eine wichtige Anlaufstelle für Musik- und Kabarettveranstaltungen oder Theateraufführungen. Im Sommer 2024 wird der dazu gehörige Treibhausturm der Ort für ein ganz besonders Public Viewing in gemütlicher – ja sogar privater – Atmosphäre. Sämtliche Spiele, alle Tore und alle Fouls werden hier geboten – so wird das Turmstadion ein familiärer Treffpunkt zum Mitfiebern.

Infos Public Viweing im Treibhausturm



Treibhaus

Angerzellgasse 8

6020 Innsbruck



Infos unter: treibhaus.at

Wir wünschen Ihnen packende EM-Spiele in netter Gesellschaft!