Fußball-EM: Wo es im Burgenland Public Viewings gibt

Fußballfans können die Europameisterschaft in Deutschland ab 14. Juni an drei Standorten im Burgenland live mitverfolgen.

Im Strandbad Neusiedl am See, im Kurpark Bad Sauerbrunn und auf der Burg Güssing werden die Spiele der österreichischen Nationalmannschaft, Viertel- und Halbfinale sowie das Finale am 14. Juli übertragen, kündigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Montag bei einer Pressekonferenz an.