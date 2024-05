Wirtshauskultur 2.0: Eine kulinarische Reise durch Österreich

In jedem Bundesland gibt es Gasthäuser, die das traditionelle Wirtshauskonzept modern interpretieren. Das sind unsere 9 Tipps für Wirtshauskultur 2.0 in Österreich.

Obwohl die Wirtshauskultur in Österreich eine lange Tradition hat, ist Wirtshaussterben ein aktuelles Thema. Kurz zu den Zahlen: Im Jahre 1986 gab es noch rund 15.000 Wirtshäuser in ganz Österreich, 2023 waren es nur noch 5.600. Um diesem Trend entgegenzuwirken, gibt es zahlreiche Gasthäuser, die neue Wege gehen und innovative Konzepte verfolgen, ohne jedoch die für Wirtshäuser typische Gemütlichkeit aufzugeben. Unter dem Begriff Wirtshauskultur 2.0. versteht man kreative Interpretationen klassisch österreichischer Gerichte in einem modernen und dennoch gemütlichen Ambiente. Wir stellen Ihnen Orte für diese kulinarischen Wirtshaus-Erlebnisse für jedes Bundesland vor.

Steiermark: Gasthof Schäffer Die Hochsteiermark ist immer eine Reise wert – vor allem dann, wenn man sie mit einem kulinarischen Genuss verbinden kann. Im schönen Mürzer Oberland, gleich neben dem Neuberger Münster, widmen sich Thomas und Karolin Schäffer traditioneller Wirtshauskultur mit einem modernen Twist. Meisterkoch Thomas Schäffer war bester Lehrling Österreichs, wurde Europameister bei den Euroskills, ist Europas jüngster Küchenmeister und perfektionierte seine Fähigkeiten in Haubenrestaurants. Im Gasthof Schäffer entführt er in eine Welt der Kulinarik, die den Jahreszeiten angepasst und eine Kombination aus Tradition und Moderne ist. „Genießen & Wohlfühlen“ lautet das Credo – das sich im Gasthaus selbst und auf der Karte widerspiegelt. So stammt beispielsweise das Beef Tartar vom Alm-OX und wird mit eingelegten Gartenradieschen, 64° C Grad Stundenei, Schwarzbrotchip und Trüffelmayonnaise kredenzt, ebenso darf der klassische Steirische Backhendlsalat nicht fehlen.

Gasthof Schäffer Hauptstraße 9

8692 Neuberg an der Mürz



Telefon: 0 3857 / 83 32

E-Mail: genuss@gasthofschaeffer.at



Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag von 10.00 bis 23.00 Uhr (Küche von 11.30 bis 21.00 Uhr) Infos: www.gasthofschäffer.at

Salzburg: Stiftskulinarium St. Peter Als ältestes Restaurant Europas, welches 803 das erste Mal urkundlich erwähnt wurde, vereint das St. Peter Stiftskulinarium historische Küche, Good Vibes, Musik und Weinkultur inmitten der uralten Mauern der Salzburger Altstadt. Die beiden Gastgeber Veronika Kirchmair und Claus Haslauer bieten eine einzigartige Neuinterpretation altbewährter Tradition aus tausendjähriger Erfahrung. Hier sind out-of-the-box Genussmomente an der Tagesordnung – egal, ob Brunch, Lunch oder Dinner. #goodvibesonly

© Bianca Hochenauer #goodvibesonly im St. Peter Stiftskulinarium

Ein Tipp für all jene die Überraschungen mögen und kreative Ideen abseits des Mainstreams zu schätzen wissen: Wer sich auf einer kulinarischen Entdeckungsreise überraschen lassen möchte, bekommt von der St. Peter Haubenküche ein innovatives 4- oder 5-Gang-Überraschungsmenü serviert, bei dem jedes Gericht eine Komposition aus saisonalen Zutaten ist, die die Sinne verführen.

St. Peter Stiftskulinarium St. Peter Bezirk 1/4

5020 Salzburg Telefon: 0662 8412680

E-Mail: reservierung@stpeter.at Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 12.00 bis 23.00 Uhr (Küche bis 21.30 Uhr)

Samstag & Sonntag von 10.00 bis 23.00 Uhr (10.00 bis 13.00 Uhr Brunch; Küche von 12.00 bis 21.30 Uhr) Infos: www.stpeter.at

© Bianca Hochenauer Das St. Peter Stiftskulinarium in der Salzburger Altstadt, ist das älteste Restaurant Europas © Bianca Hochenauer Die Gastgeber Veronika Kirchmair und Claus Haslauer heißen Sie willkommen © Anja Koppitsch Photography Wirtshausküche neu interpretiert © Anja Koppitsch Photography Heimische Fischqualität auf dem Teller © Anja Koppitsch Photography Mediteran-traditioneller Genuss auf dem Teller © Anja Koppitsch Photography Süße Verführungen zum krönenden Abschluss © Anja Koppitsch Photography Freuen Sie sich auf ein Überraschungsmenü

Kärnten: Dorfwirt SCHÖNLEITN Die Harmonie zwischen Menschen und Region ist im Naturel Dorf SCHÖNLEITN am Faaker See in Kärnten sofort spürbar – vor allem bei einem Besuch im à-la-Carte Restaurant, dem Dorfwirt SCHÖNLEITN. Ein Ort, an dem Tradition auf Moderne trifft und im urig-gemütlichen Ambiente genießt man besonders die authentische Kärntner Gastfreundlichkeit. Küchenchef Marco van den Broek bringt traditionelle Kärntner Gerichte auf den Teller, die mit einem Schuss Alpe-Adria und der Extraportion Liebe zur Kulinarik verfeinert werden. Regionalität und Frische stehen ganz oben auf der Karte und bei kulinarischen Festspielen wie Hochzeiten, Weihnachtsfeiern oder Geburtstagen findet garantiert jeder den passenden Rahmen – egal ob kleine, intime Feiern oder große Events mit bis zu 120 Personen. Im Dorfwirt SCHÖNLEITN ist für jeden Geschmack das Passende dabei.

Dorfwirt SCHÖNLEITN Dorfstraße 26

9582 Latschach/Oberaichwald



Telefon: +43 5 0 23 84

E-Mail: dorfwirt@schoenleitn.at



Öffnungszeiten:

täglich von 12.00 bis 23.00 Uhr (Küche von 12.00 bis 17.00 Uhr und von 18.00 bis 21.00 Uhr)



Infos: www.dorfwirtschoenleitn.at

© Heldentheater Gemütlichkeit wird beim Dorfwirt SCHÖNLEITN groß geschrieben © Heldentheater Freuen Sie sich auf Wirtshauskultur 2.0 © Heldentheater Kärntner Küche mit Alpe Adria-Einflüssen © Heldentheater Gemeinsame kulinarische Erlebnisse

Burgenland: Kräuterwirtin

Die Kräuterwirtin aus Lembach heißt mit bürgerlichem Namen Gerda Stocker, dennoch ist der Name Ihres Gasthauses im Burgenland Programm. Sie kocht leidenschaftlich gerne mit frischen, saisonalen und regionalen Produkten und verfeinert diese mit Wildkräutern & Wildfrüchten. Das ist Kräuterküche par excellence von einer Expertin, die ihr Wissen auch in Workshops und Kochkursen weitergibt. Um die Kräuterküche zu unterstreichen, wird der klassische Sonntagsbraten mit einem Erdäpfel-Löwenzahn-Salat serviert – große Empfehlung ist auch das Wildkräuter-Cordon-Bleu.

Kräuterwirtin Lembach 11

2860 Lembach



Telefon: 02646 2288

E-Mail: info@gasthaus-stocker.at



Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag von 11.30 bis 14.30 (Reservierungen für Gruppen/Feiern am Abend telefonisch unter 026462288) Infos: www.kräuterwirtin.at

Wien Neubau: Wirtshaus „zur Mitzitant“

Wie heißt es doch so schön: „Jeder hat a Mitzitant“ – und wer keine hat, besucht das Wiener Wirtshaus „zur Mitzitant“ im siebenten Bezirk. Das urig-traditionelle Wirtshaus serviert Wiener Beisl-Klassiker aus besten Zutaten: Rindsgulasch, Zwiebelrostbraten, Schnitzel, Kalbsbeuschel, aber auch Spinatknödel, Käsespätzle oder geröstete Knödel mit Ei. Höchste Produktqualität und klassisch-saisonale Küche mit Mittagsmenü in einem authentischen Ambiente – all das sorgt für gschmackige Wiener Küche von höchster Qualität.



Die Gaststube mit Holzvertäfelung, historischem Dekor und typischer Beisl-Schank sorgt für Atmosphäre – perfekt passend zur gutbürgerlichen Wiener Küche. Der traditionelle Charme des Wiener Wirtshaus-Flairs – dazu gehört auch der Schmäh von Herrn Manfred – der die Stammgäste des Lokals und neue Besucherinnen und Besucher erfreut. Der ausgebildete Sommelier sorgt für eine vorzügliche Weinauswahl im Lokal, die die klassische Wiener Küche auf hohem Niveau ideal ergänzt.

Zur Mitzitant Seidengasse 39

1070 Wien



Telefon: +43 1 5236297

E-Mail: reservierung@mitzitant.at Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 11.30 bis 22.00 Uhr Infos: mitzitant.at

© Zur Mitzitant "Nix wie hin Zur Mitzitant" © Zur Mitzitant Käsespätzle - ein absoluter Klassiker © Zur Mitzitant Auch Suppen stehen auf der Speisekarte © Zur Mitzitant Das Wiener Schnitzel darf als Beisl-Klassiker nicht fehlen

Niederösterreich: Wirtshaus Grüner Baum Seit dem 17. Jahrhundert – genauer gesagt seit 1650 – heißt das Kirchberger Wirtshaus „Grüner Baum“ im Feistritztal (NÖ) seine Gäste willkommen. Kreative, frische Küche ohne Schnickschnack – so lautet das bewährte Konzept. Die Wirtsleut‘ teilen ihre Leidenschaft für gutes Essen und geselliges Beisammensein in einem gemütlichen Umfeld, in dem man regionale Küche und ausgezeichnete österreichische Weine genießen kann. Vor allem liegt den Gastgebern die Region am Herzen – Küchenchef Christian Donhauser und seine Frau Magdalena, die Gemüsegärtnerin, verarbeiten lokale Produkte heimischer Produzenten. Das schmeckt man auch auf dem Teller. Das Wirtshaus „Grüner Baum“ ist Teil der Wirtshauskultur Niederösterreich, einem Verein, der seit der Gründung im Jahr 1994 rund 200 Wirtinnen und Wirten vertritt.

Wirtshaus Grüner Baum Markt 55

2880 Kirchberg am Wechsel



Telefon: 0043 2641 2254

E-Mail: kontakt@wirtshaus-gruenerbaum.at Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag: 10.00 bis 14.00 Uhr und 17.00 bis 22.00 Uhr

Sonntag: 09.00 bis 14.00 Uhr Infos: www.wirtshaus-gruenerbaum.at

© Niederösterreich Werbung/ Nadja Büchler Roulade von der Rehschale mit Mangold und Wurzelgemüse - ein Signiture Dish des Wirtshaus "Grüner Baum"

Oberösterreich: Landgasthaus „Zum Edi“ „Das Leben genießen und sich ein paar Stunden Zeit für Essen und Trinken in einem abwechslungsreichen Ambiente nehmen.“ Das ist der Wunsch von Edi Priemetshofer, der das elterliche Landgasthaus „Zum Edi“ im Mühlviertler Gutau führt. Er hat es mittlerweile zu „seinem“ gemacht und präsentiert eine traditionelle Wirtshausküche, die vor allem auch Spaß macht. Wer Wirtshausküche auf hohem Niveau in einem exklusiven Ambiente mit bodenständiger Gemütlichkeit sucht, der sollte auf jeden Fall im Landgasthaus „Zum Edi“ im Mühlviertel einkehren. Und sich ein paar Stunden Zeit für Essen Trinken nehmen. Beim Edi gibt es auch eine Menge kulinarische Event-Highlights - hier eine Auswahl: 05. Mai Färbermarkt in Gutau

ab. 10 Mai Maibock & Spargel

Lehrlingskochen ab 27. Juni

Genussrallye am 16. August 2024

Highlight: 4 Gang Dinner mit Jörg Bruch (eh. Küchenchef im Hangar 7) am 03. Oktober 2024

Landgasthaus „Zum Edi“ St. Oswalderstaße 3

4293 Gutau Telefon: 07946 6302

E-Mail: zum-edi@aon.at



Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag von 11.00 bis 23.00 Uhr

Sonntag: 11.00 bis 18.00 Uhr Infos: www.zum-edi.eu

© Zum Edi Willkommen im Landgasthaus „Zum Edi“ in Gutau, Mühlviertel © Zum Edi Traditonelle Wirtshausküche auf hohem Niveau © Zum Edi Edi Priemetshofer führt das elterliche Gasthaus gemeinsam mit seiner Frau

Tirol: Die Wilderin Regionalität und Saisonalität sind Begriffe aus dem Küchenkontext, die gerne – fast schon inflationär - verwendet werden. Bei der „Wilderin“ in Tirol ist das nicht der Fall – es wird genau das Gemüse und Obst verarbeitet und genossen, das die Felder rund um Innsbruck in der aktuellen Woche so hergeben. Verfolgt wird eine alpine Kulinarik, die von Jägern, Fischern und Sammlern auf den Teller gebracht wird.

Die Wilderin Seilergasse 5

6020 Innsbruck



Telefon: 0512 56 27 28

E-Mail: info@diewilderin.at



Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag & Feiertag: ab 17.00 Uhr Infos: www.diewilderin.at

Vorarlberg: Restaurant Fuxbau

Das Restaurant Fuxbau am Arlberg ist ein Abbild seiner Region und ihrer Eigenheiten. Erstklassiges Handwerk und Konzentration auf das Wesentliche werden Experimentierfreude und den besten Zutaten kombiniert. Mehr braucht es nicht, als einen klarer Geschmack, der die Natur der Region widerspiegelt. Und dennoch schaut man über den Tellerrand hinaus, findet neue Zugänge und verfolgt das Konzept #Berg to table. So bleibt der Fuxbau spannend und neugierig, ohne dabei seine Wurzeln zu verleugnen.

Restaurant Fuxbau Dorfstraße 22

6762 Stuben am Arlberg



Telefon: +43 5582 301 88-400

E-Mail: servus@restaurant-fuxbau.at



Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag: 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr & 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr Infos: www.restaurant-fuxbau.at

Mahlzeit!