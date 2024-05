Adventkranzbinden 4.0 (garantiert mit Abstand)

Neue Zeiten erfordern neue Lösungen. Das haben Sie wohl oft genug in den letzten Monaten gehört. Und es ist wieder einmal ein Samstag, zufällig wieder ein 14. – nur 8 Monate später: Die Ankündigung von erneuten Ausgangsbeschränkungen rund um die Uhr stellt mich vor die Herausforderung, wo wir denn heuer unser Tannenreisig für den Adventkranz herbekommen werden. Wie schwierig war es schon, vor dem Osterfest legal an Palmzweige zu kommen. Spontan rufe ich also meinen Christbaumhändler in meiner Heimatgemeinde Waidhofen an und ab geht´s ins Waldviertel.