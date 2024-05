Wissenswertes über den traditionellen Adventkranz

Der Winter ist schon okay. Zwar fehlen Balkongärtnern und Terrassengärtnerinnen die Stunden des sinnlosen Werkelns, aber so wie ihre Pflanzen brauchen auch sie eine Ruhephase, ob sie es zugeben oder nicht. Etwas liegt allerdings so schwer auf der Gartlerseele wie Schnee auf einem Beet: Dass man die Lieblinge so lang nicht sieht. Die Früchte sind ins Glas verarbeitet, die Kräuter getrocknet, aber all die hübschen Blätter und Äste und so viel Grünzeugs werden von Frost und Nebel erdrückt. Man möchte alles reinholen und in kuschelige Decken packen.