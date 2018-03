Frühlingserwachen bei den Traditionsweingütern

Von Weingut zu Weingut flanieren, sich in geselliger Runde einen Überblick über den Charakter des neuen Jahrgangs verschaffen, die Winzer und die Weingärten kennenlernen und bei dieser Gelegenheit vielleicht auch den eigenen Weinkeller füllen:

Die am 5. und 6. Mai stattfindende Tour de Vin ist für Weingenießer die beste Gelegenheit, den 36 Mitgliedsbetrieben der Traditionsweingüter in der Donauregion einen Besuch abzustatten und dabei eine unvergleichlich hohe Dichte an Topweinen zu verkosten. An beiden Tagen sind Türen und Tore der im Kamptal, Kremstal, Traisental, und Wagram gelegenen Weingüter ab 10 Uhr geöffnet.